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Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
Накануне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T09:43+0500
2021-09-23T09:51+0500
общество
ташкент
происшествия
великобритания
лондон
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Ташкенте самолета компании British Airways спустя более суток улетели в Лондон резервным бортом.Источник рассказал, что все это время пассажиры лайнера находились в транзитной зоне терминала ташкентского аэропорта. Многие из них в соцсетях жаловались на отсутствие информации, лекарств и горячей еды, а также критиковали British Airways за молчание. Некоторые их них даже обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.Напомним: в среду утром Boeing-777 авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, экстренно сел в Ташкенте из-за смерти 83-летней пассажирки.У пенсионерки остановилось сердце.После того, как борт дозаправился, у него произошел отказ топливного насоса. Техническая неисправность была устранена специалистами Uzbekistan Airways Technics, но возникла новое препятствие для вылета самолета — у британского экипажа закончилась полетная смена и ему понадобилось время для отдыха. Затем было принято еще одно решение, задерживающее вылет, — авиакомпания выслала за пассажирами резервный борт.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/britanskiy-samolet-vynujdeno-sel-v-tashkente-iz-za-smerti-passajirki-20607449.html
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ташкент, происшествия, великобритания, лондон, пассажиры, самолет

Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон

09:43 23.09.2021 (обновлено: 09:51 23.09.2021)
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© REUTERS / Action Images/Adam HoltСамолет авиакомпании British Airways. Архивное фото
Самолет авиакомпании British Airways. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Action Images/Adam Holt
Накануне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Ташкенте самолета компании British Airways спустя более суток улетели в Лондон резервным бортом.

"Пассажиры Boeing-777 British Airways в 5.50 вылетели из Ташкента в пункт назначения — Лондон. Спустя более суток их забрал прилетевший резервный борт", — сообщили РИА Новости в аэропорту узбекской столицы.

Источник рассказал, что все это время пассажиры лайнера находились в транзитной зоне терминала ташкентского аэропорта.
Многие из них в соцсетях жаловались на отсутствие информации, лекарств и горячей еды, а также критиковали British Airways за молчание. Некоторые их них даже обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.
Напомним: в среду утром Boeing-777 авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, экстренно сел в Ташкенте из-за смерти 83-летней пассажирки.
У пенсионерки остановилось сердце.
После того, как борт дозаправился, у него произошел отказ топливного насоса. Техническая неисправность была устранена специалистами Uzbekistan Airways Technics, но возникла новое препятствие для вылета самолета — у британского экипажа закончилась полетная смена и ему понадобилось время для отдыха.
Затем было принято еще одно решение, задерживающее вылет, — авиакомпания выслала за пассажирами резервный борт.
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
Происшествия
Британский самолет вынужденно сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
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