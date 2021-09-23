https://uz.sputniknews.ru/20210923/passajiry-ekstrenno-sevshego-v-tashkente-borta-british-airways-uleteli-v-london-20615868.html

Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон

Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон

Накануне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T09:43+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Ташкенте самолета компании British Airways спустя более суток улетели в Лондон резервным бортом.Источник рассказал, что все это время пассажиры лайнера находились в транзитной зоне терминала ташкентского аэропорта. Многие из них в соцсетях жаловались на отсутствие информации, лекарств и горячей еды, а также критиковали British Airways за молчание. Некоторые их них даже обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.Напомним: в среду утром Boeing-777 авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, экстренно сел в Ташкенте из-за смерти 83-летней пассажирки.У пенсионерки остановилось сердце.После того, как борт дозаправился, у него произошел отказ топливного насоса. Техническая неисправность была устранена специалистами Uzbekistan Airways Technics, но возникла новое препятствие для вылета самолета — у британского экипажа закончилась полетная смена и ему понадобилось время для отдыха. Затем было принято еще одно решение, задерживающее вылет, — авиакомпания выслала за пассажирами резервный борт.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/britanskiy-samolet-vynujdeno-sel-v-tashkente-iz-za-smerti-passajirki-20607449.html

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