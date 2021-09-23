https://uz.sputniknews.ru/20210923/passajiry-ekstrenno-sevshego-v-tashkente-borta-british-airways-uleteli-v-london-20615868.html
Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
Накануне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T09:43+0500
2021-09-23T09:43+0500
2021-09-23T09:51+0500
общество
ташкент
происшествия
великобритания
лондон
пассажиры
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20615842_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_27d7ad70c19b4625b196140a36cf5f1c.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Ташкенте самолета компании British Airways спустя более суток улетели в Лондон резервным бортом.Источник рассказал, что все это время пассажиры лайнера находились в транзитной зоне терминала ташкентского аэропорта. Многие из них в соцсетях жаловались на отсутствие информации, лекарств и горячей еды, а также критиковали British Airways за молчание. Некоторые их них даже обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.Напомним: в среду утром Boeing-777 авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, экстренно сел в Ташкенте из-за смерти 83-летней пассажирки.У пенсионерки остановилось сердце.После того, как борт дозаправился, у него произошел отказ топливного насоса. Техническая неисправность была устранена специалистами Uzbekistan Airways Technics, но возникла новое препятствие для вылета самолета — у британского экипажа закончилась полетная смена и ему понадобилось время для отдыха. Затем было принято еще одно решение, задерживающее вылет, — авиакомпания выслала за пассажирами резервный борт.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/britanskiy-samolet-vynujdeno-sel-v-tashkente-iz-za-smerti-passajirki-20607449.html
ташкент
великобритания
лондон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20615842_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_91f0848d92064731ac6f8241bb1b506b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, происшествия, великобритания, лондон, пассажиры, самолет
Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
09:43 23.09.2021 (обновлено: 09:51 23.09.2021)
Накануне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Ташкенте самолета компании British Airways спустя более суток улетели в Лондон резервным бортом.
"Пассажиры Boeing-777 British Airways в 5.50 вылетели из Ташкента в пункт назначения — Лондон. Спустя более суток их забрал прилетевший резервный борт", — сообщили РИА Новости в аэропорту узбекской столицы.
Источник рассказал, что все это время пассажиры лайнера находились в транзитной зоне терминала ташкентского аэропорта.
Многие из них в соцсетях жаловались на отсутствие информации, лекарств и горячей еды, а также критиковали British Airways за молчание. Некоторые их них даже обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.
Напомним: в среду утром Boeing-777 авиакомпании British Airways, летевший из Исламабада в Лондон, экстренно сел в Ташкенте из-за смерти 83-летней пассажирки.
У пенсионерки остановилось сердце.
После того, как борт дозаправился, у него произошел отказ топливного насоса. Техническая неисправность была устранена специалистами Uzbekistan Airways Technics, но возникла новое препятствие для вылета самолета — у британского экипажа закончилась полетная смена и ему понадобилось время для отдыха.
Затем было принято еще одно решение, задерживающее вылет, — авиакомпания выслала за пассажирами резервный борт.