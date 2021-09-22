Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210922/britanskiy-samolet-vynujdeno-sel-v-tashkente-iz-za-smerti-passajirki-20607449.html
Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
Предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T16:15+0500
2021-09-22T16:15+0500
происшествия
ташкент
великобритания
аэропорт
пассажиры
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/718/98/7189875_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3694ea3c9fa72c79f70d9e6d0f9e15d4.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен - РИА Новости. Самолет British airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника аэропорта узбекистанской столицы.Инцидент произошел утром в среду. Самолет летел рейсом из Исламабада в Лондон, когда одной из пассажирок стало плохо.По его словам, предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. Он не смог назвать гражданство скончавшейся. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают вылета.Между тем местные СМИ сообщают о развитии событий. Как оказалось, самолет до сих пор не взлетел из-за неисправности топливного насоса. Неполадки обнаружились после его дозаправки. Однако, в составе экипажа британского лайнера не оказалось технических специалистов для проведения диагностики оборудования, а инженерно-технический состав Uzbekistan Airways Technics не имеет лицензий для технического обслуживания самолета В-777.В виде исключения авиационные власти Великобритании выдали разовое разрешение на выполнение необходимых работ и узбекские специалисты устранили неполадки. Самолет вылетит из аэропорта Ташкента после отдыха экипажа.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html
https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-mejdunarodnom-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-novyy-zal-vyleta--foto-20354569.html
ташкент
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/718/98/7189875_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f3c5167b0bc8663f6dacc356f93c6f4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, великобритания, аэропорт, пассажиры, авиация

Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки

16:15 22.09.2021
249
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУМеждународный аэропорт Ташкента
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
Предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают вылета.
ТАШКЕНТ, 22 сен - РИА Новости. Самолет British airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника аэропорта узбекистанской столицы.
Инцидент произошел утром в среду. Самолет летел рейсом из Исламабада в Лондон, когда одной из пассажирок стало плохо.
"Boeing-777 авиакомпании British airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки. Самолет летел в Лондон из Исламабада", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. Он не смог назвать гражданство скончавшейся. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают вылета.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
Общество
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
3 сентября, 10:50
4290
Между тем местные СМИ сообщают о развитии событий. Как оказалось, самолет до сих пор не взлетел из-за неисправности топливного насоса. Неполадки обнаружились после его дозаправки.
Однако, в составе экипажа британского лайнера не оказалось технических специалистов для проведения диагностики оборудования, а инженерно-технический состав Uzbekistan Airways Technics не имеет лицензий для технического обслуживания самолета В-777.
В виде исключения авиационные власти Великобритании выдали разовое разрешение на выполнение необходимых работ и узбекские специалисты устранили неполадки. Самолет вылетит из аэропорта Ташкента после отдыха экипажа.
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
Общество
В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
3 сентября, 17:07
1794
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40В Андижане произошло трагическое ДТП: трое погибли, один пострадал
16:27Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500
16:15Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
16:15В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
16:11Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
15:45В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
15:45Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
15:29Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
15:06Германия подчеркнула роль Узбекистана в установлении мира в Афганистане
14:31"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео
14:22В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
14:20Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
13:35Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина
13:10Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
12:44Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
12:32Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
12:01Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем
11:37В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев
11:13Русские купили у Франции по дешевке Ван Гога и Гогена
11:08Главам трех районов Ташкента объявлен выговор