https://uz.sputniknews.ru/20210922/britanskiy-samolet-vynujdeno-sel-v-tashkente-iz-za-smerti-passajirki-20607449.html

Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки

Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки

Предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T16:15+0500

2021-09-22T16:15+0500

2021-09-22T16:15+0500

происшествия

ташкент

великобритания

аэропорт

пассажиры

авиация

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ТАШКЕНТ, 22 сен - РИА Новости. Самолет British airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника аэропорта узбекистанской столицы.Инцидент произошел утром в среду. Самолет летел рейсом из Исламабада в Лондон, когда одной из пассажирок стало плохо.По его словам, предварительная причина смерти женщины — остановка сердца. Он не смог назвать гражданство скончавшейся. В настоящее время пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают вылета.Между тем местные СМИ сообщают о развитии событий. Как оказалось, самолет до сих пор не взлетел из-за неисправности топливного насоса. Неполадки обнаружились после его дозаправки. Однако, в составе экипажа британского лайнера не оказалось технических специалистов для проведения диагностики оборудования, а инженерно-технический состав Uzbekistan Airways Technics не имеет лицензий для технического обслуживания самолета В-777.В виде исключения авиационные власти Великобритании выдали разовое разрешение на выполнение необходимых работ и узбекские специалисты устранили неполадки. Самолет вылетит из аэропорта Ташкента после отдыха экипажа.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html

https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-mejdunarodnom-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-novyy-zal-vyleta--foto-20354569.html

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ташкент, великобритания, аэропорт, пассажиры, авиация