https://uz.sputniknews.ru/20210923/pod-tashkentom-zaderjali-27-chelovek-po-podozreniyu-v-ekstremizme-20616219.html

Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме

Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме

Лишь за этот месяц в столице и Ташобласти в общей сложности был задержан 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T10:08+0500

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общество

узбекистан

ташкент

задержание

религиозный экстремизм

экстремизм

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкентской области 27 человек, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности.Об этом сообщили в областном ГУВД.В настоящее время проводится расследование, чтобы дать юридическую оценку действиям задержанных и привлечь их к ответственности.В Узбекистане регулярно сообщают о задержании жителей страны по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-tashkente-zaderjany-10-chelovek-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-20512912.html

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узбекистан, ташкент, задержание, религиозный экстремизм, экстремизм