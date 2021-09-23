Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210923/pod-tashkentom-zaderjali-27-chelovek-po-podozreniyu-v-ekstremizme-20616219.html
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
Лишь за этот месяц в столице и Ташобласти в общей сложности был задержан 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T10:08+0500
2021-09-23T10:08+0500
общество
узбекистан
ташкент
задержание
религиозный экстремизм
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20616367_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_ec63154233760a82098568ffd8dbb605.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкентской области 27 человек, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности.Об этом сообщили в областном ГУВД.В настоящее время проводится расследование, чтобы дать юридическую оценку действиям задержанных и привлечь их к ответственности.В Узбекистане регулярно сообщают о задержании жителей страны по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-tashkente-zaderjany-10-chelovek-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-20512912.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20616367_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_495f02daf004b1a8e42f5ec6f882613b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, ташкент, задержание, религиозный экстремизм, экстремизм

Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме

10:08 23.09.2021
313
© Depositphotos / Nomadsoul1Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / Nomadsoul1
Лишь за этот месяц в столице и Ташобласти в общей сложности был задержан 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкентской области 27 человек, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности.
Об этом сообщили в областном ГУВД.
"Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий в городе Нурафшан, а также в Ахангаранском и Чиназском районах Ташкентской области задержали 27 человек по подозрению в экстремистской религиозной деятельности", — заявили в ведомстве.
В настоящее время проводится расследование, чтобы дать юридическую оценку действиям задержанных и привлечь их к ответственности.
В Узбекистане регулярно сообщают о задержании жителей страны по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях.
По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Наручники на двери клетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Общество
В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
16 сентября, 08:25
1955
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:24Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда
10:08Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
09:43Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
09:28Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы
09:07На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн
08:55Истребители Су-30СМ разгромили "противника" под Калининградом — видео
08:30Узбекистан снизил экспорт золота, но его ценность увеличилась
ВчераУзбекистан приветствовал усилия ООН по сбору денег для Афганистана
ВчераЧем грозит ЦА власть талибов в Афганистане
ВчераОни намного сильнее меня: откровение Ширин Абдуллаевой о соперниках по шоу "Ты Супер!"
ВчераЗа кого голосовали россияне в Узбекистане: итоговая статистика
ВчераМирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме
ВчераЗампред Узбекистана предложил коллегам раз в неделю ездить на велосипедах
ВчераВ благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
ВчераВ ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя
ВчераВ узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты
ВчераРоссийские регионы наберут более 280 работников из Узбекистана
ВчераШавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды
ВчераДворец Романовых в Ташкенте реконструируют
ВчераНа строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн