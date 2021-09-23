https://uz.sputniknews.ru/20210923/pod-tashkentom-zaderjali-27-chelovek-po-podozreniyu-v-ekstremizme-20616219.html
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
Лишь за этот месяц в столице и Ташобласти в общей сложности был задержан 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T10:08+0500
2021-09-23T10:08+0500
2021-09-23T10:08+0500
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задержание
религиозный экстремизм
экстремизм
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкентской области 27 человек, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности.Об этом сообщили в областном ГУВД.В настоящее время проводится расследование, чтобы дать юридическую оценку действиям задержанных и привлечь их к ответственности.В Узбекистане регулярно сообщают о задержании жителей страны по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-tashkente-zaderjany-10-chelovek-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-20512912.html
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узбекистан, ташкент, задержание, религиозный экстремизм, экстремизм
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
Лишь за этот месяц в столице и Ташобласти в общей сложности был задержан 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкентской области 27 человек, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности.
Об этом сообщили
в областном ГУВД.
"Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий в городе Нурафшан, а также в Ахангаранском и Чиназском районах Ташкентской области задержали 27 человек по подозрению в экстремистской религиозной деятельности", — заявили в ведомстве.
В настоящее время проводится расследование, чтобы дать юридическую оценку действиям задержанных и привлечь их к ответственности.
В Узбекистане регулярно сообщают о задержании жителей страны по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях.
По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран