Россия возобновляет авиарейсы в города Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Авиасообщение между Россией и рядом городов Узбекистана возобновится. Такое решение принял в среду Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает портал Правительства РФ.С учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах с 5 октября возобновляется авиасообщение с различными городами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Джибути, Индии, Испании, Новой Зеландии, ОАЭ и другими. Из стран ближнего зарубежья в список попали Узбекистан и Кыргызстан.Возобновятся также ранее осуществлявшиеся рейсы в эти города из других аэропортов России.Кроме того, количество авиарейсов между Москвой и Ташкентом увеличится до 4 в неделю.В Кыргызстане возобновлено авиасообщение между городом Ош и Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Красноярском, Екатеринбургом и Иркутском. В Таджикистане до двух раз в неделю увеличатся рейсы между городами России и Худжандом, Кулябом, Бохтаром и Душанбе.При этом запрет на полеты в Танзанию продлили до 1 ноября.Напомним: авиасообщение между Россией и Узбекистаном, закрытое в связи с пандемией коронавируса, вновь возобновилось 1 апреля. Тогда было открыто направление Москва - Ташкент.По данным Минздрава, 22 сентября в Узбекистане выявлено 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – более 170 тысяч. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,9 миллиона человек.
Самолеты вновь будут летать из РФ в семь узбекских городов, количество рейсов в Ташкент увеличится до четырех в неделю.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Авиасообщение между Россией и рядом городов Узбекистана возобновится. Такое решение принял в среду Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает портал Правительства РФ.
С учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах с 5 октября возобновляется авиасообщение с различными городами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Джибути, Индии, Испании, Новой Зеландии, ОАЭ и другими. Из стран ближнего зарубежья в список попали Узбекистан и Кыргызстан.
Направления, по которым возобновится авиасообщение с Узбекистаном
Москва – Бухара – 2 рейса в неделю,
Москва – Ургенч - 1 рейс в неделю,
Москва – Самарканд - 2 рейса в неделю,
Москва – Наманган - 1 рейс в неделю,
Москва – Фергана - 1 рейс в неделю,
Москва – Андижан - 1 рейс в неделю,
Москва – Термез - 1 рейс в неделю.
Возобновятся также ранее осуществлявшиеся рейсы в эти города из других аэропортов России.
Кроме того, количество авиарейсов между Москвой и Ташкентом увеличится до 4 в неделю.
В Кыргызстане возобновлено авиасообщение между городом Ош и Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Красноярском, Екатеринбургом и Иркутском. В Таджикистане до двух раз в неделю увеличатся рейсы между городами России и Худжандом, Кулябом, Бохтаром и Душанбе.
При этом запрет на полеты в Танзанию продлили до 1 ноября.
Напомним: авиасообщение между Россией и Узбекистаном, закрытое в связи с пандемией коронавируса, вновь возобновилось 1 апреля. Тогда было открыто направление Москва - Ташкент.
По данным Минздрава, 22 сентября в Узбекистане выявлено 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – более 170 тысяч. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,9 миллиона человек.