https://uz.sputniknews.ru/20210923/rossiya-vozobnovlyaet-aviareysy-v-goroda-uzbekistana-20618144.html

Россия возобновляет авиарейсы в города Узбекистана

Россия возобновляет авиарейсы в города Узбекистана

Самолеты вновь будут летать из РФ в семь узбекских городов, количество рейсов в Ташкент увеличится до четырех в неделю. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Авиасообщение между Россией и рядом городов Узбекистана возобновится. Такое решение принял в среду Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает портал Правительства РФ.С учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах с 5 октября возобновляется авиасообщение с различными городами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Джибути, Индии, Испании, Новой Зеландии, ОАЭ и другими. Из стран ближнего зарубежья в список попали Узбекистан и Кыргызстан.Возобновятся также ранее осуществлявшиеся рейсы в эти города из других аэропортов России.Кроме того, количество авиарейсов между Москвой и Ташкентом увеличится до 4 в неделю.В Кыргызстане возобновлено авиасообщение между городом Ош и Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Красноярском, Екатеринбургом и Иркутском. В Таджикистане до двух раз в неделю увеличатся рейсы между городами России и Худжандом, Кулябом, Бохтаром и Душанбе.При этом запрет на полеты в Танзанию продлили до 1 ноября.Напомним: авиасообщение между Россией и Узбекистаном, закрытое в связи с пандемией коронавируса, вновь возобновилось 1 апреля. Тогда было открыто направление Москва - Ташкент.По данным Минздрава, 22 сентября в Узбекистане выявлено 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – более 170 тысяч. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,9 миллиона человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-mejdunarodnom-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-novyy-zal-vyleta--foto-20354569.html

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