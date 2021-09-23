Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210923/uzbekistan-i-kyrgyzstan-soglasovali-uje-bolee-94-gosgranitsy-20615671.html
Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы
Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы
Протяженность границы между двумя странами составляет примерно 1,38 тысячи километров. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T09:28+0500
2021-09-23T09:54+0500
общество
узбекистан
кыргызстан
госграница
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1285/36/12853645_33:0:995:541_1920x0_80_0_0_602e11b8edd9a18fba9d7e7199fbc9ac.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% общей границы, заявил в среду посол КР в РУз Ибрагим Жунусов.По его словам, сейчас "неописанными участками остаются около 6%".Дипломат напомнил, что главы обеих республик поставили перед профильными министерствами задачу по увеличению ежегодного товарооборота до 1 миллиарда долларов с перспективой выхода на 2 миллиарда долларов. Кыргызский посол добавил, что стратегический характер двусторонних связей обеих стран "отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии".
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1285/36/12853645_153:0:874:541_1920x0_80_0_0_174de071766db92d5b1194384c482269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, кыргызстан, госграница, граница

Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы

09:28 23.09.2021 (обновлено: 09:54 23.09.2021)
392
© © SputnikПограничный пункт, архивное фото
Пограничный пункт, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© © Sputnik
Протяженность границы между двумя странами составляет примерно 1,38 тысячи километров.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% общей границы, заявил в среду посол КР в РУз Ибрагим Жунусов.
По его словам, сейчас "неописанными участками остаются около 6%".
Дипломат напомнил, что главы обеих республик поставили перед профильными министерствами задачу по увеличению ежегодного товарооборота до 1 миллиарда долларов с перспективой выхода на 2 миллиарда долларов.
"Несмотря на пандемию, в прошлом 2020 году товарооборот между двумя государствами вырос на 10% по сравнению с 2019 годом, достигнув при этом рекордных 903 миллионов долларов, а в январе-июне этого года составил 508 миллионов долларов", — отметил Жунусов.
Кыргызский посол добавил, что стратегический характер двусторонних связей обеих стран "отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии".
История вопроса

После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.

Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.

- Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Политика
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
11 марта, 19:32
2664
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:08Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме
09:43Пассажиры экстренно севшего в Ташкенте борта British Airways улетели в Лондон
09:28Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы
09:07На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн
08:55Истребители Су-30СМ разгромили "противника" под Калининградом — видео
08:30Узбекистан снизил экспорт золота, но его ценность увеличилась
ВчераУзбекистан приветствовал усилия ООН по сбору денег для Афганистана
ВчераЧем грозит ЦА власть талибов в Афганистане
ВчераОни намного сильнее меня: откровение Ширин Абдуллаевой о соперниках по шоу "Ты Супер!"
ВчераЗа кого голосовали россияне в Узбекистане: итоговая статистика
ВчераМирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме
ВчераЗампред Узбекистана предложил коллегам раз в неделю ездить на велосипедах
ВчераВ благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
ВчераВ ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя
ВчераВ узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты
ВчераРоссийские регионы наберут более 280 работников из Узбекистана
ВчераШавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды
ВчераДворец Романовых в Ташкенте реконструируют
ВчераНа строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн
ВчераДень без автомобиля: Шерзод Шерматов прибыл на работу пешком