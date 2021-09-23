Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% госграницы

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% общей границы, заявил в среду посол КР в РУз Ибрагим Жунусов.По его словам, сейчас "неописанными участками остаются около 6%".Дипломат напомнил, что главы обеих республик поставили перед профильными министерствами задачу по увеличению ежегодного товарооборота до 1 миллиарда долларов с перспективой выхода на 2 миллиарда долларов. Кыргызский посол добавил, что стратегический характер двусторонних связей обеих стран "отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии".
Протяженность границы между двумя странами составляет примерно 1,38 тысячи километров.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан согласовали уже более 94% общей границы, заявил в среду посол КР в РУз Ибрагим Жунусов.
По его словам, сейчас "неописанными участками остаются около 6%".
Дипломат напомнил, что главы обеих республик поставили перед профильными министерствами задачу по увеличению ежегодного товарооборота до 1 миллиарда долларов с перспективой выхода на 2 миллиарда долларов.
"Несмотря на пандемию, в прошлом 2020 году товарооборот между двумя государствами вырос на 10% по сравнению с 2019 годом, достигнув при этом рекордных 903 миллионов долларов, а в январе-июне этого года составил 508 миллионов долларов", — отметил Жунусов.
Кыргызский посол добавил, что стратегический характер двусторонних связей обеих стран "отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии".
История вопроса
После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.
В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.
Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.
Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.