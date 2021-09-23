https://uz.sputniknews.ru/20210923/uzbekistan-snizil-eksport-zolota-no-ego-tsennost-uvelichilas-20614541.html

Узбекистан снизил экспорт золота, но его ценность увеличилась

Узбекистан снизил экспорт золота, но его ценность увеличилась

За январь-август 2021 года Узбекистан снизил темпы экспорта золота на 23,9% по сравнению с 2020-м. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T08:30+0500

2021-09-23T08:30+0500

2021-09-23T08:30+0500

экономика

узбекистан

золото

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Чистые международные резервы Узбекистана по сравнению с началом 2021 года возросли на 0,1% и составили 20,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в ЦБ республики.В то же время снижение цены на золото с 1891,10 доллара на начало года до 1814,30 доллара (или 4,1%) увеличило стоимость драгметалла в международных резервах на 0,9 миллиарда долларов.Доля золота в экспорте Узбекистана снизилась до 14,9%, а в 2020 году показатель доходил до 50%.В 2020-м за рубеж было продано 100 тонн золота, что связано с высокими ценами на него в период пандемии. В этом году цена на драгметалл снизилась, что стало одним из факторов снижения объемов продаж.В соответствии с законом "О Центральном банке РУз", одной из основных задач Центробанка является управление, учет и хранение международных резервов республики.Для эффективного управления международными резервами национальный регулятор рассчитывает валовую и чистую стоимость резервов.Чистые международные резервы не учитывают средства в иностранной валюте на счетах коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития), открытых в ЦБ, то есть, обязательства Центрального банка перед этими организациями.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/moschnosti-zolotonosnogo-navoiyskogo-gmk-uvelichatsya-20518251.html

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