https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-ekaterinburge-zaderjali-yacheyku-vovlekavshuyu-migrantov-v-ekstremizm-20621151.html
В Екатеринбурге задержали ячейку, вовлекавшую мигрантов в экстремизм
В Екатеринбурге задержали ячейку, вовлекавшую мигрантов в экстремизм
Ячейка религиозных экстремистов состояла из выходцев из Центральной Азии и занималась пропагандой среди мигрантов. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T12:36+0500
2021-09-23T12:36+0500
2021-09-23T12:36+0500
россия
фсб россии
религиозный экстремизм
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. ФСБ задержала группу выходцев из Центральной Азии, пропогандировавшую религиозный экстремизм среди мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства."ФСБ РФ в городе Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ", - говорится в сообщении.Все участники группы задержаны. Силовики обнаружили вещественные доказательства их связи с главарями террористических организаций на Ближнем Востоке. Экстремисты склоняли трудовых мигрантов к совершению террористических преступлений в России.Ячейку сторонников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* также разгромили под Ташкентом. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210923/pod-tashkentom-zaderjali-27-chelovek-po-podozreniyu-v-ekstremizme-20616219.html
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фсб россии, религиозный экстремизм, борьба с терроризмом
В Екатеринбурге задержали ячейку, вовлекавшую мигрантов в экстремизм
Ячейка религиозных экстремистов состояла из выходцев из Центральной Азии и занималась пропагандой среди мигрантов.
ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. ФСБ задержала группу выходцев из Центральной Азии, пропогандировавшую религиозный экстремизм среди мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства.
"ФСБ РФ в городе Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ", - говорится в сообщении.
Все участники группы задержаны. Силовики обнаружили вещественные доказательства их связи с главарями террористических организаций на Ближнем Востоке. Экстремисты склоняли трудовых мигрантов к совершению террористических преступлений в России.
Ячейку сторонников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* также разгромили под Ташкентом. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран