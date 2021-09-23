https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-ekaterinburge-zaderjali-yacheyku-vovlekavshuyu-migrantov-v-ekstremizm-20621151.html

В Екатеринбурге задержали ячейку, вовлекавшую мигрантов в экстремизм

В Екатеринбурге задержали ячейку, вовлекавшую мигрантов в экстремизм

Ячейка религиозных экстремистов состояла из выходцев из Центральной Азии и занималась пропагандой среди мигрантов. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T12:36+0500

2021-09-23T12:36+0500

2021-09-23T12:36+0500

россия

фсб россии

религиозный экстремизм

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. ФСБ задержала группу выходцев из Центральной Азии, пропогандировавшую религиозный экстремизм среди мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства."ФСБ РФ в городе Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ", - говорится в сообщении.Все участники группы задержаны. Силовики обнаружили вещественные доказательства их связи с главарями террористических организаций на Ближнем Востоке. Экстремисты склоняли трудовых мигрантов к совершению террористических преступлений в России.Ячейку сторонников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* также разгромили под Ташкентом. По данным МВД, в сентябре в Ташкенте и Ташобласти был задержан в общей сложности 51 человек по подозрению в создании в республике ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных регионах РФ — как правило, в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210923/pod-tashkentom-zaderjali-27-chelovek-po-podozreniyu-v-ekstremizme-20616219.html

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фсб россии, религиозный экстремизм, борьба с терроризмом