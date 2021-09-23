https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-tashkente-zaderjali-mujchinu-pristavavshego-k-podrostku-v-metro-20628044.html
В Ташкенте задержали мужчину, пристававшего к подростку в метро
В Ташкенте задержали мужчину, пристававшего к подростку в метро
Задержанным оказался 32-летний житель столицы, ранее судимый за грабёж, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T19:54+0500
2021-09-23T19:54+0500
2021-09-23T19:54+0500
происшествия
задержание
мвд
генпрокуратура узбекистана
ташкентский метрополитен
педофил
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Мужчина, домогавшийся 13-летней девочки в ташкентском метрополитене, задержан. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.Задержанным оказался 32-летний житель Алмазарском районе узбекистанской столицы. Уточняется, что ранее он уже был судим несколько раз за совершение преступлений, предусмотренных статьями 166 (грабёж), 169 (кража) и 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Позже Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по статье 129 УК РУз (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет).Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. Неизвестный прилюдно гладил по спине 13-летнюю девочку. Она испугалась, но сделала короткое видео, где запечатлено лицо мужчины. Эту запись в СМИ распространила ее мать, просившая помочь найти этого человека.Сразу после этого столичные правоохранители приступили к изучению обстоятельств дела, направления движения неизвестного мужчины и установлению его личности посредством устройств видеонаблюдения.Чтоб отыскать подозреваемого им понадобилось меньше суток. Теперь правоохранители призывают граждан, пострадавших от действий человека на фотографии, заявить об этом по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.
https://uz.sputniknews.ru/20210205/V-Yangiyule-zaderzhali-pedofila-kotoryy-pytalsya-pokhitit-devochku-15936976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
задержание, мвд, генпрокуратура узбекистана, ташкентский метрополитен, педофил
В Ташкенте задержали мужчину, пристававшего к подростку в метро
Задержанным оказался 32-летний житель столицы, ранее судимый за грабёж, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik.
Мужчина, домогавшийся 13-летней девочки в ташкентском метрополитене, задержан. Об этом сообщил
в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.
Задержанным оказался 32-летний житель Алмазарском районе узбекистанской столицы. Уточняется, что ранее он уже был судим несколько раз за совершение преступлений, предусмотренных статьями 166 (грабёж), 169 (кража) и 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Позже Генпрокуратура сообщила
о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по статье 129 УК РУз (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет).
Инцидент, о котором идет речь, произошел
18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. Неизвестный прилюдно гладил по спине 13-летнюю девочку. Она испугалась, но сделала короткое видео, где запечатлено лицо мужчины. Эту запись в СМИ распространила ее мать, просившая помочь найти этого человека.
Сразу после этого столичные правоохранители приступили к изучению обстоятельств дела, направления движения неизвестного мужчины и установлению его личности посредством устройств видеонаблюдения.
Чтоб отыскать подозреваемого им понадобилось меньше суток. Теперь правоохранители призывают граждан, пострадавших от действий человека на фотографии, заявить об этом по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.