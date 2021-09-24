https://uz.sputniknews.ru/20210924/alisher-usmanov-voshel-v-top-3-rossiyskogo-reytinga-forbes-20634208.html

Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes

Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes

По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30%, до $10,7 млрд. Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T11:03+0500

2021-09-24T11:03+0500

2021-09-24T11:09+0500

общество

алишер усманов

forbes

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Алишер Усманов занял третье место среди российских миллиардеров с наибольшими доходами, сообщает издание Forbes. Прирост его денежных средств оценивается в $1,43 млрд. Отмечается, что в прошлом году USM Holdings, в котором Усманову принадлежит 49% акций, получил крупные дивиденды от "Металлоинвеста". По итогам 2019 года компания выплатила 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го достигли отметки 140 млрд рублей.В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где финальная сумма является неким виртуальным числом, здесь оцениваются реальные деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30% (до $10,7 млрд). Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд. В прошлом году лидером рейтинга был Андрей Андреев. Он получил $2,25 млрд за свою долю в холдинге MagicLab.Продажа активов помогла попасть в рейтинг и одному из новичков этого года - Геннадию Тимченко. Он вышел из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз".

https://uz.sputniknews.ru/20210521/alishera-usmanova-nazvali-samym-schedrym-blagotvoritelem-18844278.html

https://uz.sputniknews.ru/20201219/Forbes-podschital-kak-vyroslo-sostoyanie-bogateyshikh-lyudey-mira-v-2020-godu-15633391.html

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алишер усманов, forbes, рейтинг