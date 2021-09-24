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Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes
Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes
По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30%, до $10,7 млрд. Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T11:03+0500
2021-09-24T11:09+0500
общество
алишер усманов
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рейтинг
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Алишер Усманов занял третье место среди российских миллиардеров с наибольшими доходами, сообщает издание Forbes. Прирост его денежных средств оценивается в $1,43 млрд. Отмечается, что в прошлом году USM Holdings, в котором Усманову принадлежит 49% акций, получил крупные дивиденды от "Металлоинвеста". По итогам 2019 года компания выплатила 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го достигли отметки 140 млрд рублей.В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где финальная сумма является неким виртуальным числом, здесь оцениваются реальные деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30% (до $10,7 млрд). Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд. В прошлом году лидером рейтинга был Андрей Андреев. Он получил $2,25 млрд за свою долю в холдинге MagicLab.Продажа активов помогла попасть в рейтинг и одному из новичков этого года - Геннадию Тимченко. Он вышел из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз".
https://uz.sputniknews.ru/20210521/alishera-usmanova-nazvali-samym-schedrym-blagotvoritelem-18844278.html
https://uz.sputniknews.ru/20201219/Forbes-podschital-kak-vyroslo-sostoyanie-bogateyshikh-lyudey-mira-v-2020-godu-15633391.html
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алишер усманов, forbes, рейтинг

Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes

11:03 24.09.2021 (обновлено: 11:09 24.09.2021)
297
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Перейти в фотобанк
По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30%, до $10,7 млрд. Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Алишер Усманов занял третье место среди российских миллиардеров с наибольшими доходами, сообщает издание Forbes. Прирост его денежных средств оценивается в $1,43 млрд.
Отмечается, что в прошлом году USM Holdings, в котором Усманову принадлежит 49% акций, получил крупные дивиденды от "Металлоинвеста". По итогам 2019 года компания выплатила 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го достигли отметки 140 млрд рублей.
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В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где финальная сумма является неким виртуальным числом, здесь оцениваются реальные деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.
По данным Forbes, в этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30% (до $10,7 млрд). Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд. В прошлом году лидером рейтинга был Андрей Андреев. Он получил $2,25 млрд за свою долю в холдинге MagicLab.
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