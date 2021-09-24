https://uz.sputniknews.ru/20210924/chelovek--na-pervom-meste---mirziyoev-poobschalsya-s-pensionerami-20643919.html

"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами

"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами

Президент Узбекистана побывал в гостях у жителей махалли "Шарк тонги" в Самарканде и рассказал о планах по благоустройству. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T21:35+0500

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общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение поездки в Самарканд посетил махаллю "Шарк тонги" и побывал в гостях у четы Абдунасимовых, сообщает пресс-служба главы государства.Ветераны труда Абдунаби Абдунасимов с супругой Гулчехрой вырастили пятерых детей и сейчас живут, окруженные заботой внуков и правнуков. Шавкат Мирзиёев поговорил с пенсионерами об их жизни, быте, об изменениях в обществе за последние годы.Глава государства также встретился с представителями интеллигенции и активистами махалли и обсудил изменения в финансировании и распределении местных бюджетов.В ходе поездки в Самарканд 24 сентября действующий президент провел встречу с избирателями, посетил мавзолеи своего предшественника Ислама Каримова и Имама Бухари.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirziyoev-uzbekistan-i-tadjikistan-ubrali-miny-v-prigranichnyx-zonax-za-15-goda-20641107.html

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шавкат мирзиёев, узбекистан, самарканд