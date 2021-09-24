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"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами
"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами
Президент Узбекистана побывал в гостях у жителей махалли "Шарк тонги" в Самарканде и рассказал о планах по благоустройству. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T21:35+0500
2021-09-24T21:35+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
самарканд
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение поездки в Самарканд посетил махаллю "Шарк тонги" и побывал в гостях у четы Абдунасимовых, сообщает пресс-служба главы государства.Ветераны труда Абдунаби Абдунасимов с супругой Гулчехрой вырастили пятерых детей и сейчас живут, окруженные заботой внуков и правнуков. Шавкат Мирзиёев поговорил с пенсионерами об их жизни, быте, об изменениях в обществе за последние годы.Глава государства также встретился с представителями интеллигенции и активистами махалли и обсудил изменения в финансировании и распределении местных бюджетов.В ходе поездки в Самарканд 24 сентября действующий президент провел встречу с избирателями, посетил мавзолеи своего предшественника Ислама Каримова и Имама Бухари.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirziyoev-uzbekistan-i-tadjikistan-ubrali-miny-v-prigranichnyx-zonax-za-15-goda-20641107.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, самарканд

"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами

21:35 24.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение поездки в Самарканд посетил махаллю "Шарк тонги"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение поездки в Самарканд посетил махаллю Шарк тонги - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана побывал в гостях у жителей махалли "Шарк тонги" в Самарканде и рассказал о планах по благоустройству.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение поездки в Самарканд посетил махаллю "Шарк тонги" и побывал в гостях у четы Абдунасимовых, сообщает пресс-служба главы государства.
Ветераны труда Абдунаби Абдунасимов с супругой Гулчехрой вырастили пятерых детей и сейчас живут, окруженные заботой внуков и правнуков. Шавкат Мирзиёев поговорил с пенсионерами об их жизни, быте, об изменениях в обществе за последние годы.
"Раньше был принцип: государство, общество, человек. Теперь говорим: человек, общество, государство, то есть ставим человеческое достоинство на первое место. Все органы исполнительной власти, экономического комплекса будут близки к народу, помогать ему. Вместе с тем и сам человек не должен сидеть сложа руки, а эффективно пользоваться условиями", - подчеркнул президент.
Глава государства также встретился с представителями интеллигенции и активистами махалли и обсудил изменения в финансировании и распределении местных бюджетов.
"Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства - починят дороги, проведут воду. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие", - пообещал Шавкат Мирзиёев.
В ходе поездки в Самарканд 24 сентября действующий президент провел встречу с избирателями, посетил мавзолеи своего предшественника Ислама Каримова и Имама Бухари.
Шавкат Мирзиеев участвует в работе съезда Либерально-демократической партии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
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