https://uz.sputniknews.ru/20210924/frantsuzskaya-kompaniya-nachnet-upravlyat-sistemoy-teplosnabjeniya-tashkenta-20636252.html

Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента

Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента

В ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T12:57+0500

2021-09-24T12:57+0500

2021-09-24T12:57+0500

общество

ташкент

франция

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/117/31/1173139_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_70a2b119b55f41774902766a4837ef6f.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central & Eastern Europe сроком на 30 лет. Об этом стало известно из постановления Кабмина Узбекистана.Согласно документу, в ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго", расположенные в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента.К тому же постановлением утверждены предварительные сводные показатели проекта по усовершенствованию системы теплоснабжения, а также прогнозные размеры субсидий, выделенных из местного бюджета на покрытие убытков из-за пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения. Кроме того, принимаются меры по созданию Единой биллинговой системы коммунальных услуг с внедрением унифицированного лицевого счета потребителя. Она будет интегрирована с Центром управления коммунальными службами и биллинговыми системами коммунальных предприятий по Ташкенту. Отмечается, что данная система будет последовательно внедряться во всех регионах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/frantsuzy-postroyat-v-uzbekistane-pervuyu-gidroakkumuliruyuschuyu-elektrostantsiyu-18348941.html

ташкент

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, франция, отопление