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Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента
Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента
В ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T12:57+0500
2021-09-24T12:57+0500
общество
ташкент
франция
отопление
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central &amp; Eastern Europe сроком на 30 лет. Об этом стало известно из постановления Кабмина Узбекистана.Согласно документу, в ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго", расположенные в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента.К тому же постановлением утверждены предварительные сводные показатели проекта по усовершенствованию системы теплоснабжения, а также прогнозные размеры субсидий, выделенных из местного бюджета на покрытие убытков из-за пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения. Кроме того, принимаются меры по созданию Единой биллинговой системы коммунальных услуг с внедрением унифицированного лицевого счета потребителя. Она будет интегрирована с Центром управления коммунальными службами и биллинговыми системами коммунальных предприятий по Ташкенту. Отмечается, что данная система будет последовательно внедряться во всех регионах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/frantsuzy-postroyat-v-uzbekistane-pervuyu-gidroakkumuliruyuschuyu-elektrostantsiyu-18348941.html
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ташкент, франция, отопление

Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента

12:57 24.09.2021
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник ТЭЦ стоит у монометров в машинном зале
Работник ТЭЦ стоит у монометров в машинном зале - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central & Eastern Europe сроком на 30 лет. Об этом стало известно из постановления Кабмина Узбекистана.
Согласно документу, в ближайшие два года иностранное предприятие планирует модернизировать системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго", расположенные в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента.
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К тому же постановлением утверждены предварительные сводные показатели проекта по усовершенствованию системы теплоснабжения, а также прогнозные размеры субсидий, выделенных из местного бюджета на покрытие убытков из-за пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.

Кроме того, принимаются меры по созданию Единой биллинговой системы коммунальных услуг с внедрением унифицированного лицевого счета потребителя. Она будет интегрирована с Центром управления коммунальными службами и биллинговыми системами коммунальных предприятий по Ташкенту. Отмечается, что данная система будет последовательно внедряться во всех регионах республики.
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