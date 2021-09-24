https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html

"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео

"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео

Под Оренбургом на полигоне "Донгуз" прошел основной этап совместного антитеррористического учения ШОС. Маневры получили название "Мирная миссия – 2021". 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

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борьба с терроризмом

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военные учения

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В учениях принимают участие военные из РФ, Беларуси, стран Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана), а также Китая, Индии и Пакистана.Всего – свыше трех тысяч армейцев. Маневры проходят на фоне ухудшения ситуации в Афганистане и резкого роста террористической угрозы в Центрально-Азиатском регионе. Как прошли учения – смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/20627080.html

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мультимедиа , шос, борьба с терроризмом, учения, военные учения