Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html
"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео
"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео
Под Оренбургом на полигоне "Донгуз" прошел основной этап совместного антитеррористического учения ШОС. Маневры получили название "Мирная миссия – 2021". 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T08:55+0500
2021-09-24T09:01+0500
видео
мультимедиа
шос
борьба с терроризмом
учения
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20631594_0:37:1251:740_1920x0_80_0_0_23fdd4e0420f2ad3fd6fbd474b445d34.png
В учениях принимают участие военные из РФ, Беларуси, стран Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана), а также Китая, Индии и Пакистана.Всего – свыше трех тысяч армейцев. Маневры проходят на фоне ухудшения ситуации в Афганистане и резкого роста террористической угрозы в Центрально-Азиатском регионе. Как прошли учения – смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/20627080.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20631594_107:0:1142:776_1920x0_80_0_0_888b6c824cc82dc2ec4ab1361445dc8e.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , шос, борьба с терроризмом, учения, военные учения

"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео

08:55 24.09.2021 (обновлено: 09:01 24.09.2021)
348
© Sputnik
Под Оренбургом на полигоне "Донгуз" прошел основной этап совместного антитеррористического учения ШОС. Маневры получили название "Мирная миссия – 2021".
В учениях принимают участие военные из РФ, Беларуси, стран Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана), а также Китая, Индии и Пакистана.
Всего – свыше трех тысяч армейцев.
Маневры проходят на фоне ухудшения ситуации в Афганистане и резкого роста террористической угрозы в Центрально-Азиатском регионе.
Как прошли учения – смотрите в видео.
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
Фото
"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры
Вчера, 19:54
332
1
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:55"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео
08:30Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ
ВчераСкандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ
ВчераНедалеко от Афганистана: российские снайперы выпускают "бронебойного монстра"
ВчераВоенные Узбекистана принимают участие в антитеррористических учениях ШОС
ВчераВ Ташкенте задержали мужчину, пристававшего к подростку в метро
Вчера"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры
ВчераВ Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде
ВчераГруппу рабочих вернули из России в Узбекистан за пьянство
ВчераСоветник Гани: талибы* мстят афганцам
ВчераЖители Узбекистана будут голосовать за проекты благоустройства
ВчераАзиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
ВчераТрое каршинцев покусали правоохранителей
ВчераНалоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет
ВчераУчасток метро Ташкента закроют на профилактику
ВчераГенерал Герасимов рассказал о новых тактиках террористов
ВчераЛавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео
ВчераИспытал все на себе: Мирзиёев объяснил отмену прописки в Ташкенте
ВчераГлава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами
ВчераНикита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте