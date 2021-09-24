https://uz.sputniknews.ru/20210924/otkryt-dlya-sebya-istinnyy-islam-chemu-obuchayut-v-jenskom-medrese-xadichai-kubro-20636753.html

Открыть для себя истинный ислам: чему обучают в женском медресе "Хадичаи Кубро"

Открыть для себя истинный ислам: чему обучают в женском медресе "Хадичаи Кубро"

В женском медресе "Хадичаи Кубро" в столице Узбекистана обучают будущих востоковедов и знатоков основ ислама. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T18:07+0500

2021-09-24T18:07+0500

2021-09-24T18:07+0500

общество

узбекистан

студенты

религия

учеба

женщины

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Каковы особенности их подготовки и в каких сферах востребованы выпускники, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.Религиозный экстремизм — это один из главных мировых вызовов в XXI веке.Особенно эта угроза в последнее время становится все более актуальной в странах Центральной Азии.Чтобы формировать у молодежи правильное восприятие ислама, уверенно отвечать на провокационные толкования и наставлять студентов и школьников на правильный путь, нужны профессионалы в сфере религиозного образования.Именно таких специалистов готовят в женском медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте — уникальном учебном заведении, где обучаются девушки.Сегодня здесь проходят обучение 98 девушек из Андижана, Бухары, Джизака, Намангана, Сырдарьи, Ферганы, Хорезма, Ташкента и Ташобласти. Студенткам из регионов предоставляют общежитие.Большинство преподавателей этого медресе — его выпускницы. Каждая из 23 педагогов прекрасно владеет русским, а также легко общается на английском и арабском языках.Планируется также повышение квалификации и переподготовка региональных и районных учителей. По мнению Нозимы Ибрагимовой, это положительно скажется на уровне религиозной грамотности людей, поможет донести истинное значение ислама, чтобы предотвратить появление в обществе ложной интерпретации канонов.Как попасть в медресе "Хадичаи Кубро"Сюда принимают девушек от 18 лет и старше на основании вступительных тестов.Это могут быть выпускницы 11 классов общеобразовательных школ, лицеев и колледжей из всех регионов Узбекистана. Учиться здесь могут и те, у кого уже есть высшее образование. Как рассказали педагоги, сейчас среди первокурсниц есть 43-летняя студентка, а недавно выпускницей стала женщина 48 лет.Ежегодно в "Хадичаи Кубро" подают документы около 1,5 тысяч человек, но квота допускает лишь 20. По словам директора, главная цель медресе — подготовить девушек, подвести их к получению высшего образования.Кроме того, ведутся научные кружки по арабскому языку, хатобе, акиде, хадису и информатике. Среди общих предметов есть психология, педагогика, право, история, русский и английский языки, валеология, физкультура. Большое внимание в медресе уделяется подготовке девушек к семейной жизни и дополнительному профессиональному образованию. Здесь они обучаются в том числе кройке и шитью, вязанию, кулинарии, лечебному массажу и ЛФК.Вокруг одни женщины. Даже сторожБольшинство поступающих девушек — незамужние. Они выходят замуж и рожают детей уже во время учебы, поэтому на территории учебного заведения есть специальная комната для матери и ребенка.Особое доверие у мужей студенток вызывает исключительно женский коллектив. Здесь даже сторож — женщина, подчеркнула Муаттар Вахидова.У Наргизы Шароповой четверо детей. По первому образованию студентка медресе - филолог английского языка. Наргиза решила поступить в это учебное учреждение, потому что захотела углубленно изучать арабский язык.До поступления в медресе Дильноза Ганиева окончила академический лицей. Потом вышла замуж. Но желание учиться и преподавать осталось. "Есть арабская пословица: если учишь сына, то учится только он, если учишь дочь, то учишь и других. Я хотела, чтобы мои дети были образованными, поэтому начала с себя. Сейчас мне 28 лет и у меня четверо детей", - рассказала Дильноза.Эти истории объединяет один важный момент – девушек во всем поддержали их мужья и даже свекрови. В случае с Дильнозой Ганиевой к учебе ее буквально подталкивала именно свекровь, медик по образованию.Без работы не останутсяСтоимость обучения в медресе — 10 миллионов сумов. При этом студентки получают стипендию, а также обязательный ежедневный горячий обед. Особо талантливые ученицы могут рассчитывать на повышенное денежное вознаграждение за отличную учебу.К книгам в этом учебном заведении особое отношение. Преподаватели подчеркивают: книга — бескорыстный учитель, главный источник знаний и духовного роста.С 2017-2018 учебного года в медресе появился кружок богословов, который работает со студентками, заучивающими наизусть Коран. Ежегодно здесь готовят учениц по специальностям Мураттаба и Муджаввада. Под руководством квалифицированных преподавателей студентки корректируют свои голоса для красивой декламации, чтобы уверенно выступать на конкурсе чтецов Корана, проводимого на национальном уровне.Между тем выпускницы не остаются без работы. Каждая из них получает специализацию "Исломовед и проповедница (отинойи) со знанием арабского языка со средним специальным религиозным образованием". Выпускницы способны дать научное аргументированное опровержение религиозных экстремистских и фундаменталистских идей. Кроме этого, они очень востребованы как преподаватели в учебных центрах по обучению английскому и арабскому языкам. Их часто рекомендуют в качестве гидов на исторические религиозные объекты, воспитательниц в детских садах, хранительниц библиотечных фондов. Многие продолжают обучение за границей, например, в Al-Azhar University в Каире.

узбекистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, студенты, религия, учеба, женщины