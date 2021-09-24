Общество
Открыть для себя истинный ислам: чему обучают в женском медресе "Хадичаи Кубро"
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Эксклюзив
В женском медресе "Хадичаи Кубро" в столице Узбекистана обучают будущих востоковедов и знатоков основ ислама.
Каковы особенности их подготовки и в каких сферах востребованы выпускники, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.
Религиозный экстремизм — это один из главных мировых вызовов в XXI веке.
Особенно эта угроза в последнее время становится все более актуальной в странах Центральной Азии.
Чтобы формировать у молодежи правильное восприятие ислама, уверенно отвечать на провокационные толкования и наставлять студентов и школьников на правильный путь, нужны профессионалы в сфере религиозного образования.
Именно таких специалистов готовят в женском медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте — уникальном учебном заведении, где обучаются девушки.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik
Сегодня здесь проходят обучение 98 девушек из Андижана, Бухары, Джизака, Намангана, Сырдарьи, Ферганы, Хорезма, Ташкента и Ташобласти.
Студенткам из регионов предоставляют общежитие.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik
Большинство преподавателей этого медресе — его выпускницы. Каждая из 23 педагогов прекрасно владеет русским, а также легко общается на английском и арабском языках.
"Научная деятельность наших педагогов — приоритетный вопрос. Они регулярно принимают участие в различных исследованиях. В частности, проводят изыскания в магистратуре и докторантуре Международной исламской академии Узбекистана, Ташкентского государственного университета востоковедения. На сегодняшний день, нашими преподавателями издано около 10 учебников и более 20 учебных пособий", — рассказала директор учебного учреждения, доктор исторических наук Нозима Ибрагимова.
© SputnikДиректор медресе Нозима Ибрагимова
Директор медресе Нозима Ибрагимова
© Sputnik
Планируется также повышение квалификации и переподготовка региональных и районных учителей.
По мнению Нозимы Ибрагимовой, это положительно скажется на уровне религиозной грамотности людей, поможет донести истинное значение ислама, чтобы предотвратить появление в обществе ложной интерпретации канонов.
Как попасть в медресе "Хадичаи Кубро"
Сюда принимают девушек от 18 лет и старше на основании вступительных тестов.
Это могут быть выпускницы 11 классов общеобразовательных школ, лицеев и колледжей из всех регионов Узбекистана.
Учиться здесь могут и те, у кого уже есть высшее образование. Как рассказали педагоги, сейчас среди первокурсниц есть 43-летняя студентка, а недавно выпускницей стала женщина 48 лет.
Ежегодно в "Хадичаи Кубро" подают документы около 1,5 тысяч человек, но квота допускает лишь 20. По словам директора, главная цель медресе — подготовить девушек, подвести их к получению высшего образования.
"В этом году у нас доучивается последний четвертый курс. Теперь срок обучения составляет три года. Начиная с 2018-го, обучение ведется по усовершенствованной учебной программе. Чтобы повысить интеграцию женщин в обществе в системе религиозно-специальных наук увеличено количество часов по общественным и гуманитарным наукам", — рассказала замдиректора по учебной части Муаттар Вахидова.
Кроме того, ведутся научные кружки по арабскому языку, хатобе, акиде, хадису и информатике. Среди общих предметов есть психология, педагогика, право, история, русский и английский языки, валеология, физкультура.
Большое внимание в медресе уделяется подготовке девушек к семейной жизни и дополнительному профессиональному образованию. Здесь они обучаются в том числе кройке и шитью, вязанию, кулинарии, лечебному массажу и ЛФК.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik
Вокруг одни женщины. Даже сторож
Большинство поступающих девушек — незамужние. Они выходят замуж и рожают детей уже во время учебы, поэтому на территории учебного заведения есть специальная комната для матери и ребенка.
Особое доверие у мужей студенток вызывает исключительно женский коллектив. Здесь даже сторож — женщина, подчеркнула Муаттар Вахидова.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik
У Наргизы Шароповой четверо детей. По первому образованию студентка медресе - филолог английского языка. Наргиза решила поступить в это учебное учреждение, потому что захотела углубленно изучать арабский язык.
"У меня учеба всегда была на первом месте, ведь по сути мы всю жизнь учимся. Учусь с удовольствием, ведь сами учителя к этому мотивируют. Мы педагоги, прежде всего, для своих детей. Если у женщины нет образования, тогда чему она сможет научить своих детей? Чтобы вырастить их идеальными, мы сами должны стремиться к этому идеалу", - убеждена студентка.
До поступления в медресе Дильноза Ганиева окончила академический лицей. Потом вышла замуж. Но желание учиться и преподавать осталось.
"Есть арабская пословица: если учишь сына, то учится только он, если учишь дочь, то учишь и других. Я хотела, чтобы мои дети были образованными, поэтому начала с себя. Сейчас мне 28 лет и у меня четверо детей", - рассказала Дильноза.
Эти истории объединяет один важный момент – девушек во всем поддержали их мужья и даже свекрови. В случае с Дильнозой Ганиевой к учебе ее буквально подталкивала именно свекровь, медик по образованию.
Без работы не останутся
Стоимость обучения в медресе — 10 миллионов сумов. При этом студентки получают стипендию, а также обязательный ежедневный горячий обед. Особо талантливые ученицы могут рассчитывать на повышенное денежное вознаграждение за отличную учебу.
К книгам в этом учебном заведении особое отношение. Преподаватели подчеркивают: книга — бескорыстный учитель, главный источник знаний и духовного роста.
"В фонде информационно-ресурсного центра у нас около 19 тысяч книг, в том числе есть Коран с шрифтом Брайля. Библиотека регулярно пополняется новой мировой художественной и классической литературой", — рассказала старший преподаватель по русскому языку Чарос Мухитдинова.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
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© Sputnik
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
С 2017-2018 учебного года в медресе появился кружок богословов, который работает со студентками, заучивающими наизусть Коран.
Ежегодно здесь готовят учениц по специальностям Мураттаба и Муджаввада. Под руководством квалифицированных преподавателей студентки корректируют свои голоса для красивой декламации, чтобы уверенно выступать на конкурсе чтецов Корана, проводимого на национальном уровне.
Между тем выпускницы не остаются без работы.
Каждая из них получает специализацию "Исломовед и проповедница (отинойи) со знанием арабского языка со средним специальным религиозным образованием".
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik
Выпускницы способны дать научное аргументированное опровержение религиозных экстремистских и фундаменталистских идей.
Кроме этого, они очень востребованы как преподаватели в учебных центрах по обучению английскому и арабскому языкам. Их часто рекомендуют в качестве гидов на исторические религиозные объекты, воспитательниц в детских садах, хранительниц библиотечных фондов.
Многие продолжают обучение за границей, например, в Al-Azhar University в Каире.
© SputnikМедресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
Медресе "Хадичаи Кубро" в Ташкенте
© Sputnik