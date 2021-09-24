https://uz.sputniknews.ru/20210924/shavkat-mirziyoev-posetil-mavzoley-islama-karimova-v-samarkande-20637984.html
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
Глава государства возложил цветы к могиле первого президента. Здесь же священнослужителем были прочитаны суры из Корана. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T13:51+0500
2021-09-24T13:51+0500
2021-09-24T13:55+0500
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шавкат мирзиёев
ислам каримов
мавзолей
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр во время своего официального визита в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев возложил цветы к могиле первого президента. Здесь же священнослужителем были прочитаны суры из Корана.В начале сентября глава государства также посещал Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана. Мирзиёев вместе с официальными лицами возложили цветы к подножью его памятника.
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шавкат мирзиёев, ислам каримов, мавзолей
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
13:51 24.09.2021 (обновлено: 13:55 24.09.2021)
Глава государства возложил цветы к могиле первого президента. Здесь же священнослужителем были прочитаны суры из Корана.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр во время своего официального визита в Самарканд, сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев возложил цветы к могиле первого президента. Здесь же священнослужителем были прочитаны суры из Корана.
В начале сентября глава государства также посещал
Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана. Мирзиёев вместе с официальными лицами возложили цветы к подножью его памятника.