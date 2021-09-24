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Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор
Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор
Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября, вступительные испытания пройдут до 15 октября. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T16:04+0500
2021-09-24T16:04+0500
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образование
высшее образование
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Дополнительный набор абитуриентов открыт в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября. Вступительные испытания в вуз пройдут с 10 по 15 октября, сообщает пресс-служба филиала.Дополнительный набор объявлен "в целях обеспечения охвата высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Республики Узбекистан, а также учитывая запросы населения", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам обучения, выпускники получают диплом, действительный в Узбекистане, России и других странах мира.Напомним, филиал РГПУ им. Герцена открылся в Ташкенте только в этом году. Первый набор составил 405 студентов, 80 из которых будут учиться за счет государственных грантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/buduschiy-pedagogicheskiy-xab-dlya-tsa-filial-universiteta-gertsena-nachal-rabotu-v-tashkente-20387283.html
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образование, высшее образование, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор

16:04 24.09.2021
286
© SputnikОткрытие филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Открытие филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik
Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября, вступительные испытания пройдут до 15 октября.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Дополнительный набор абитуриентов открыт в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября. Вступительные испытания в вуз пройдут с 10 по 15 октября, сообщает пресс-служба филиала.
Дополнительный набор объявлен "в целях обеспечения охвата высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Республики Узбекистан, а также учитывая запросы населения", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам обучения, выпускники получают диплом, действительный в Узбекистане, России и других странах мира.
Напомним, филиал РГПУ им. Герцена открылся в Ташкенте только в этом году. Первый набор составил 405 студентов, 80 из которых будут учиться за счет государственных грантов.
Открытие филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Общество
Будущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте
6 сентября, 19:53
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