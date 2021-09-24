https://uz.sputniknews.ru/20210924/universitet-gertsena-v-tashkente-obyavil-dopolnitelnyy-nabor-20639809.html

Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор

Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор

Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября, вступительные испытания пройдут до 15 октября. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T16:04+0500

2021-09-24T16:04+0500

2021-09-24T16:04+0500

общество

образование

высшее образование

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Дополнительный набор абитуриентов открыт в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.Подать документы на обучение абитуриенты могут до 10 октября. Вступительные испытания в вуз пройдут с 10 по 15 октября, сообщает пресс-служба филиала.Дополнительный набор объявлен "в целях обеспечения охвата высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Республики Узбекистан, а также учитывая запросы населения", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам обучения, выпускники получают диплом, действительный в Узбекистане, России и других странах мира.Напомним, филиал РГПУ им. Герцена открылся в Ташкенте только в этом году. Первый набор составил 405 студентов, 80 из которых будут учиться за счет государственных грантов.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/buduschiy-pedagogicheskiy-xab-dlya-tsa-filial-universiteta-gertsena-nachal-rabotu-v-tashkente-20387283.html

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образование, высшее образование, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте