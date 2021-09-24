https://uz.sputniknews.ru/20210924/uzbekistan-privlechet-inostrannye-investitsii-v-razmere-414-mlrd-20639495.html
Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году предусматривает создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T15:41+0500
2021-09-24T15:41+0500
2021-09-24T15:41+0500
общество
узбекистан
инвестиции
иностранные инвесторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e481c4e0611486ed0099300978aa5776.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован для обсуждения проект постановления президента "О мерах по реализации Инвестиционной программы РУз на 2022-2024 годы".Проект включает следующие документы:С 1 января 2022-го контроль за реализацией проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной программы, будет осуществляться через полностью автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".До 15 января 2022-го министерства, ведомства, хозяйственные объединения и хокимияты-инициаторы проектов разработают комплексную сеть ежемесячных графиков реализации каждого инвестиционного проекта через информационную систему.Инвестиционные программы разрабатываются для реализации стратегических и важных проектов по форсированному развитию, модернизации, организации новых высокотехнологичных производств и промышленных комплексов в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-v-blijayshie-5-let-privlechet-70-mlrd-inostrannyx-investitsiy--mirziyoev-20426218.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bdded8f72ff208862e41cff4a23cdb4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, инвестиции, иностранные инвесторы
Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году предусматривает создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
На портале СОВАЗ опубликован для обсуждения проект
постановления президента "О мерах по реализации Инвестиционной программы РУз на 2022-2024 годы".
Проект включает следующие документы:
Сводные прогнозные параметры развития капитальных вложений на 2022-2024 годы, предусматривающие централизованные и нецентрализованных инвестиции в размере 1 025,5 триллиона сумов, в том числе иностранные инвестиции в размере 41,4 миллиарда долларов;
Прогнозные параметры развития и привлечения инвестиций и кредитов в 2022-2024 годах;
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году, предусматривающая создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест;
Сводная адресная программа по освоению инвестиций и кредитов на 2022 год, а также прогнозные показатели ее выполнения по кварталам;
Адресная программа инвестиционных проектов, реализуемых в 2022 году с привлечением внешних займов под государственную гарантию РУз;
Адресная программа инвестиционных проектов, реализуемых в 2022 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.
С 1 января 2022-го контроль за реализацией проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной программы, будет осуществляться через полностью автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".
До 15 января 2022-го министерства, ведомства, хозяйственные объединения и хокимияты-инициаторы проектов разработают комплексную сеть ежемесячных графиков реализации каждого инвестиционного проекта через информационную систему.
Инвестиционные программы разрабатываются для реализации стратегических и важных проектов по форсированному развитию, модернизации, организации новых высокотехнологичных производств и промышленных комплексов в стране.