Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210924/uzbekistan-privlechet-inostrannye-investitsii-v-razmere-414-mlrd-20639495.html
Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году предусматривает создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T15:41+0500
2021-09-24T15:41+0500
общество
узбекистан
инвестиции
иностранные инвесторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e481c4e0611486ed0099300978aa5776.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован для обсуждения проект постановления президента "О мерах по реализации Инвестиционной программы РУз на 2022-2024 годы".Проект включает следующие документы:С 1 января 2022-го контроль за реализацией проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной программы, будет осуществляться через полностью автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".До 15 января 2022-го министерства, ведомства, хозяйственные объединения и хокимияты-инициаторы проектов разработают комплексную сеть ежемесячных графиков реализации каждого инвестиционного проекта через информационную систему.Инвестиционные программы разрабатываются для реализации стратегических и важных проектов по форсированному развитию, модернизации, организации новых высокотехнологичных производств и промышленных комплексов в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-v-blijayshie-5-let-privlechet-70-mlrd-inostrannyx-investitsiy--mirziyoev-20426218.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bdded8f72ff208862e41cff4a23cdb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, инвестиции, иностранные инвесторы

Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд

15:41 24.09.2021
81
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабло курса доллара в витрине операционной кассы в Москве
Табло курса доллара в витрине операционной кассы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году предусматривает создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован для обсуждения проект постановления президента "О мерах по реализации Инвестиционной программы РУз на 2022-2024 годы".
Проект включает следующие документы:
Сводные прогнозные параметры развития капитальных вложений на 2022-2024 годы, предусматривающие централизованные и нецентрализованных инвестиции в размере 1 025,5 триллиона сумов, в том числе иностранные инвестиции в размере 41,4 миллиарда долларов;
Прогнозные параметры развития и привлечения инвестиций и кредитов в 2022-2024 годах;
Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году, предусматривающая создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест;
Сводная адресная программа по освоению инвестиций и кредитов на 2022 год, а также прогнозные показатели ее выполнения по кварталам;
Адресная программа инвестиционных проектов, реализуемых в 2022 году с привлечением внешних займов под государственную гарантию РУз;
Адресная программа инвестиционных проектов, реализуемых в 2022 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.
С 1 января 2022-го контроль за реализацией проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной программы, будет осуществляться через полностью автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".
До 15 января 2022-го министерства, ведомства, хозяйственные объединения и хокимияты-инициаторы проектов разработают комплексную сеть ежемесячных графиков реализации каждого инвестиционного проекта через информационную систему.
Инвестиционные программы разрабатываются для реализации стратегических и важных проектов по форсированному развитию, модернизации, организации новых высокотехнологичных производств и промышленных комплексов в стране.
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Экономика
Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
9 сентября, 12:25
2290
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:41Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
14:48В Ферганской области открылся детский сад
14:44В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
13:51Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
13:09Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории
12:57Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента
12:56В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*
12:25"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
11:59Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков
11:21Зеленский обвинил Россию в своих преступлениях
11:03Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes
10:48ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ
10:33Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ
10:33Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи
09:59Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа
09:30Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
08:55Военные стран СНГ и Азии показали мастерство на учениях ШОС — видео
08:30Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ
ВчераСкандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ
ВчераНедалеко от Афганистана: российские снайперы выпускают "бронебойного монстра"