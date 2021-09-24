https://uz.sputniknews.ru/20210924/uzbekistan-privlechet-inostrannye-investitsii-v-razmere-414-mlrd-20639495.html

Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд

Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд

Адресная программа ввода крупных производственных мощностей в 2022 году предусматривает создание 230 новых производств и более 50 тысяч рабочих мест. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T15:41+0500

2021-09-24T15:41+0500

2021-09-24T15:41+0500

общество

узбекистан

инвестиции

иностранные инвесторы

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован для обсуждения проект постановления президента "О мерах по реализации Инвестиционной программы РУз на 2022-2024 годы".Проект включает следующие документы:С 1 января 2022-го контроль за реализацией проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной программы, будет осуществляться через полностью автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".До 15 января 2022-го министерства, ведомства, хозяйственные объединения и хокимияты-инициаторы проектов разработают комплексную сеть ежемесячных графиков реализации каждого инвестиционного проекта через информационную систему.Инвестиционные программы разрабатываются для реализации стратегических и важных проектов по форсированному развитию, модернизации, организации новых высокотехнологичных производств и промышленных комплексов в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-v-blijayshie-5-let-privlechet-70-mlrd-inostrannyx-investitsiy--mirziyoev-20426218.html

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узбекистан, инвестиции, иностранные инвесторы