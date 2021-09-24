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Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ
Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ
Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, задолженность частных компаний — на 11,2%. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T08:30+0500
2021-09-24T08:30+0500
экономика
экономика
долги
цб
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первых шести месяцев 2021 года составил 35,9 миллиарда долларов.Таким образом, рост по сравнению с началом года составил 6%, сообщили в ЦБ республики. Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, до 21,98 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 13,9 миллиарда (+11,2%).В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 65,1%, или 23,4 миллиарда долларов, от года до пяти лет — 20,7%, или 7,42 миллиарда, от пяти до десяти лет — 10%, или 3,6 миллиарда долларов.В ЦБ отметили, что "рост государственного внешнего долга является результатом привлечения новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов". Совокупный внешний долг Узбекистана в 2020 году вырос на 37,6% по сравнению с 2019-м и составил 33,85 миллиарда долларов. Тогда в ЦБ объяснили столь значительный скачок привлечением новых внешних заимствований для смягчения в стране социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html
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экономика, долги, цб

Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ

08:30 24.09.2021
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© Pixabay / NikolayFrolochkin Свернутые купюры
Свернутые купюры - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Pixabay / NikolayFrolochkin
Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, задолженность частных компаний — на 11,2%.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первых шести месяцев 2021 года составил 35,9 миллиарда долларов.
Таким образом, рост по сравнению с началом года составил 6%, сообщили в ЦБ республики.
Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, до 21,98 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 13,9 миллиарда (+11,2%).
В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 65,1%, или 23,4 миллиарда долларов, от года до пяти лет — 20,7%, или 7,42 миллиарда, от пяти до десяти лет — 10%, или 3,6 миллиарда долларов.
В ЦБ отметили, что "рост государственного внешнего долга является результатом привлечения новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов".
"Тогда как рост частного внешнего долга обусловлен привлечением заимствований со стороны банков и предприятий других секторов экономики и частично погашением имеющихся задолженностей", — пояснили в ЦБ.
Совокупный внешний долг Узбекистана в 2020 году вырос на 37,6% по сравнению с 2019-м и составил 33,85 миллиарда долларов.
Тогда в ЦБ объяснили столь значительный скачок привлечением новых внешних заимствований для смягчения в стране социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19.
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