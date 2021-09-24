https://uz.sputniknews.ru/20210924/vneshniy-dolg-uzbekistana-za-i-polugodie-vyros-na-6-do-359-mlrd--tsb-20631349.html

Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ

Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ

Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, задолженность частных компаний — на 11,2%. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T08:30+0500

2021-09-24T08:30+0500

2021-09-24T08:30+0500

экономика

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первых шести месяцев 2021 года составил 35,9 миллиарда долларов.Таким образом, рост по сравнению с началом года составил 6%, сообщили в ЦБ республики. Размер внешнего госдолга между тем увеличился на 2,5%, до 21,98 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 13,9 миллиарда (+11,2%).В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 65,1%, или 23,4 миллиарда долларов, от года до пяти лет — 20,7%, или 7,42 миллиарда, от пяти до десяти лет — 10%, или 3,6 миллиарда долларов.В ЦБ отметили, что "рост государственного внешнего долга является результатом привлечения новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов". Совокупный внешний долг Узбекистана в 2020 году вырос на 37,6% по сравнению с 2019-м и составил 33,85 миллиарда долларов. Тогда в ЦБ объяснили столь значительный скачок привлечением новых внешних заимствований для смягчения в стране социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html

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