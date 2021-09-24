https://uz.sputniknews.ru/20210924/yaponskiy-diplomat-nazval-poslednyuyu-sverxderjavu-v-istorii-20636381.html

Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории

Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории

Следующая сверхдержава — это Индия, которая мало того что станет рядом с Россией, США и Китаем, но список сверхдержав на этом закроется если не навечно, то на... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T13:09+0500

2021-09-24T13:09+0500

2021-09-24T13:09+0500

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Перед нами, конечно, мнение всего лишь одного человека — Хироси Хирабаяси, бывшего посла Японии в Индии. Но японским дипломатам вообще свойственно высказывать (письменно и печатно) не просто добрые чувства к стране, где они долго работали. Они вдобавок эти чувства и идеи высказывают так, что все сразу вспоминают, что японская нация — особенная, космическая по части неожиданности мыслей и образов.Речь о книге, одном из заметных событий этого года. Называется "Индия: последняя сверхдержава". Написана так, как обычно пишут многие дипломаты, в смешанном жанре — тут и пересказ каких-то любопытных эпизодов и разговоров из собственной практики, и цифры с фактами, и многое другое. Однако это в любом случае полезно — когда высказываются по-японски неожиданные мысли, вот такими крупными мазками: ведь с ними сразу хочется поспорить.Статус сверхдержавы можно описывать по-разному, но в целом-то все понятно. Таковая может себе позволить на долгий срок быть неуязвимой — и одновременно хоть чем-то привлекательной для других. То есть сильнее всех и красивее всех, с разными комбинациями того и другого.Еще понятнее с Индией как будущей сверхдержавой. Да тут все попросту очевидно: размер имеет значение. Население — почти как у Китая (1,3 миллиарда против 1,4), территория вызывает уважение. Это самая древняя из уцелевших больших цивилизаций (чуть древнее Китая), и вдобавок Индии удалось после примерно полутора столетий под властью бывшей всесильной сверхдержавы — Британской империи — вернуть себя и заодно обрушить ту самую империю.В общем, здесь все — как с Китаем, который уже стал глобальной сверхдержавой. Если у страны громадное население, то уж как-нибудь там найдутся ученые и инженеры, поэты, историки и все прочее, что делает нацию великой и сильной. И даже деньги найдутся на хорошее дело.Здесь пора сказать, почему Хироси Хирабаяси считает, что на Индии список сверхдержав закроется. Просто потому, что больше таких громадных держав, да еще с древней культурой, в мире нет и не ожидается. Нигерия, Бразилия, Индонезия — это гиганты, но они в разы отстают по части населения, а что касается цивилизационного аспекта — тут разговор сложный.Но ведь раньше-то сверхдержавы создавались по-другому, им не надо было считать исходное население сотнями миллионов? Они отправляли корабли и брали что хотели. Это не только Британская империя, а и Испания, и Португалия с ее нынешним детищем — Бразилией, и Голландия, владевшая когда-то нынешней Индонезией. И неважно, на каких языках говорили там люди и какая у них была древняя культура: все будут говорить на английском (испанском, португальском) и так далее.Да, но такая эпоха завершилась, и как раз на Японии, что Хироси Хирабаяси знает как никто. Японцы с их нестандартным, "инопланетным" мышлением задали себе на заре XX века простой вопрос: всем можно грабастать чужие земли, а нам нельзя? И тут возникает вопрос: а что в списке японского дипломата делает сверхдержава под названием США? Таковая, правда, попыталась отработать новую, послебританскую модель создания империи, замахнулась даже на превращение в чуть ли не всемирную империю — через финансы, идеологию, технологии и многое прочее. Ну и через войны тоже. Так ведь как раз сейчас мы видим, что и эта модель не сработала, еще одна сверхдержава нарвалась на большие неприятности.Это вот как бывает: выступает (на днях) президент США Джо Байден в ООН и читает речь. Блестящую речь — писали, наверное, те же люди, что работали на великого оратора нашего времени Барака Обаму. И в речи этой мы видим истинно всепланетный размах амбиций одной державы. Обещания типа вот этого:И ведь технических аргументов против таких всепланетных амбиций можно громоздить тонны. Оказавшиеся бессильными новейшие военные технологии, финансовые реальности (денег таких не бывает), отвратительная новая идеология, вызывающая что-то близкое к гражданской войне внутри самого американского и западных обществ, не говоря об экспорте таковой. Но можно просто доверять своим ощущениям. Они такие: слушаешь эту речь в ООН и думаешь — это они всерьез нам говорят или у нас тут комедийное шоу? И больше никаких аргументов не надо. Америке придется очень постараться, чтобы сохранить себя в списке сверхдержав рядом с Китаем или Индией.Но в списке этом есть еще Россия. И она слабо вписывается в японскую логику (она же китайская: "много людей — это хорошо", как сказал однажды председатель Мао). Население России раз в десять меньше китайского и индийского, сопоставимо с японским. Хотя на заре XX века по этому показателю мы были в списке очень близки к мировым лидерам — тем же Китаю и Индии.Но здесь особый случай — территория. Плюс культура, цивилизационное наследие, которое помогло России эту территорию сохранить. Хотя тут, наверное, надо не зазнаваться, а добавить: не только американцам, но и нам сверхдержавность никак не гарантирована, ее нужно уметь сохранять.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210514/kriptomilliarder-vitalik-buterin-pojertvoval-indii-1-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom-18730791.html

https://uz.sputniknews.ru/20210627/yaponiyu-nichemu-ne-nauchila-fukusima-miru-uje-strashno-19427280.html

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индия, япония, дипломат