https://uz.sputniknews.ru/20210925/na-neboskrebe-v-tashkent-city-proshli-ucheniya-mchs-prizyvaet-gorojan-ne-volnovatsya-20645533.html
В небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
В небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
Очевидцев напугали пожарные и машины скорой помощи, которые появились рядом с первым небоскребом в Ташкенте. Но все спокойно: таким образом спасатели... 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T12:55+0500
2021-09-25T12:55+0500
2021-09-25T13:41+0500
общество
мчс узбекистана
учения
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Учебно-тактические учения, которые проходят в строящемся небоскребе Nest One на территории Tashkent City, переполошили горожан. Однако в МЧС предупредили заранее - это всего лишь тренировка спасателей, для беспокойства и паники нет причин."Сегодня в 11:00 запланированы учебно-тактические учения в многоэтажном здании Nest One в Ташкенте. В обучении примут участие поисково-спасательные, пожарно-спасательные службы, скорая помощь", — сообщили в ведомства.Стоит напомнить, что паникуют граждане не случайно — в марте на одном из строящихся объектов Tashkent City произошел пожар. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт. Пожарные быстро устранили возгорание. Пострадавших не было.Nest One обещает стать самым высоким зданием во всей Центральной Азии. Сначала планировалось возвести здание высотой в 215 метров, то после дополнительных экспертиз специалисты одобрили конструкцию с предельной высотой 266,5 метра.Ближайший конкурент - комплекс Изумрудный квартал в Нур-Султане - всего 201 метр.
https://uz.sputniknews.ru/20190829/Investor-Nest-one--eto-ne-prosto-unikalnyy-neboskreb-a-tselaya-filosofiya-12321804.html
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мчс узбекистана, учения, tashkent city
В небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
12:55 25.09.2021 (обновлено: 13:41 25.09.2021)
Очевидцев напугали пожарные и машины скорой помощи, которые появились рядом с первым небоскребом в Ташкенте. Но все спокойно: таким образом спасатели отрабатывают реагирование при возможных ЧС.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Учебно-тактические учения, которые проходят в строящемся небоскребе Nest One на территории Tashkent City, переполошили горожан. Однако в МЧС предупредили
заранее - это всего лишь тренировка спасателей, для беспокойства и паники нет причин.
"Сегодня в 11:00 запланированы учебно-тактические учения в многоэтажном здании Nest One в Ташкенте. В обучении примут участие поисково-спасательные, пожарно-спасательные службы, скорая помощь", — сообщили в ведомства.
Стоит напомнить, что паникуют граждане не случайно — в марте на одном из строящихся объектов Tashkent City произошел
пожар.
По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт. Пожарные быстро устранили возгорание. Пострадавших не было.
Nest One обещает стать
самым высоким зданием во всей Центральной Азии. Сначала планировалось возвести здание высотой в 215 метров, то после дополнительных экспертиз специалисты одобрили конструкцию с предельной высотой 266,5 метра.
Ближайший конкурент - комплекс Изумрудный квартал в Нур-Султане - всего 201 метр.