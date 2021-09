https://uz.sputniknews.ru/20210925/na-neboskrebe-v-tashkent-city-proshli-ucheniya-mchs-prizyvaet-gorojan-ne-volnovatsya-20645533.html

В небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Учебно-тактические учения, которые проходят в строящемся небоскребе Nest One на территории Tashkent City, переполошили горожан. Однако в МЧС предупредили заранее - это всего лишь тренировка спасателей, для беспокойства и паники нет причин."Сегодня в 11:00 запланированы учебно-тактические учения в многоэтажном здании Nest One в Ташкенте. В обучении примут участие поисково-спасательные, пожарно-спасательные службы, скорая помощь", — сообщили в ведомства.Стоит напомнить, что паникуют граждане не случайно — в марте на одном из строящихся объектов Tashkent City произошел пожар. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт. Пожарные быстро устранили возгорание. Пострадавших не было.Nest One обещает стать самым высоким зданием во всей Центральной Азии. Сначала планировалось возвести здание высотой в 215 метров, то после дополнительных экспертиз специалисты одобрили конструкцию с предельной высотой 266,5 метра.Ближайший конкурент - комплекс Изумрудный квартал в Нур-Султане - всего 201 метр.

