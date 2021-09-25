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В Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство
В Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство
На четырех жителей столицы Узбекистана, оскорблявших друг друга после ссоры их детей, был составлен административный протокол. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T11:23+0500
2021-09-25T11:23+0500
происшествия
дети
драка
гувд ташкента
национализм
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. На днях в одном из дворов столицы произошла драка между соседскими детьми. Конфликт продолжился в виде словесной перепалки уже между их родителями - кадры инцидента попали в сеть. По информации автора видео и других очевидцев, детская ссора произошла на национальной почве: зачинщики драки выкрикивали слово "урус" (пер. - "русский"). Причем их родители наблюдали за конфликтом между детьми, но не вмешались в него. На произошедшее отреагировали в ГУВД Ташкента. Была проведена проверка. На четырех жителей столицы Узбекистана, оскорблявших друг друга после ссоры их детей, был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство" кодекса республики об административной ответственности.Материалы дела переданы в суд для принятия законного решения и соответствующих мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/goskomstat-nazval-kolichestvo-russkix-v-uzbekistane-20149387.html
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дети, драка, гувд ташкента, национализм

В Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство

11:23 25.09.2021
3558
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На четырех жителей столицы Узбекистана, оскорблявших друг друга после ссоры их детей, был составлен административный протокол.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. На днях в одном из дворов столицы произошла драка между соседскими детьми. Конфликт продолжился в виде словесной перепалки уже между их родителями - кадры инцидента попали в сеть.
По информации автора видео и других очевидцев, детская ссора произошла на национальной почве: зачинщики драки выкрикивали слово "урус" (пер. - "русский"). Причем их родители наблюдали за конфликтом между детьми, но не вмешались в него.
На произошедшее отреагировали в ГУВД Ташкента. Была проведена проверка. На четырех жителей столицы Узбекистана, оскорблявших друг друга после ссоры их детей, был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство" кодекса республики об административной ответственности.
Материалы дела переданы в суд для принятия законного решения и соответствующих мер.
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