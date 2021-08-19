https://uz.sputniknews.ru/20210819/goskomstat-nazval-kolichestvo-russkix-v-uzbekistane-20149387.html

Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане

Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане

Количество русских в Узбекистане с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживало 1,6 млн представителей этой национальности, сейчас... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T14:39+0500

2021-08-19T14:39+0500

2021-08-19T14:46+0500

общество

узбекистан

госкомстат

население

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал этнический состав постоянного населения Узбекистана.За основу взяты данные на 1 января 2021 года. Количество постоянного населения страны на эту дату составляло 34,6 млн человек, из них узбекистанцев, в паспорте которых указана национальность "русский", — всего 720,3 тысячи.Основная доля в структуре национального состава приходится на узбеков — 29,2 млн человек. За ними идут таджики (1,7 млн), казахи (821,2) и каракалпаки (752,7). Русские занимают пятую строчку списка.По данным Госкомстата, этнический состав республики выглядит следующим образом:Между тем с начала года население страны увеличилось более чем на 300 тыс. и на июль месяц составило 34 860 170 человек. По данным статистов, 17,7 млн человек проживает в городах, 17,2 млн — в сельской местности.Что касается русских, то их количество с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживали 1,594 миллиона представителей этой национальности. К началу 2017 года их осталось всего 730 тысяч.Наибольший отток русского населения произошел в 90-е годы прошлого века в связи с распадом СССР, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике.На данный момент в Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-gotovitsya-k-probnoy-perepisi-naseleniya-19378942.html

https://uz.sputniknews.ru/20210115/Na-skolko-chelovek-uvelichilos-naselenie-Uzbekistana-v-2020-m--Goskomstat-15798331.html

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узбекистан, госкомстат, население