Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210819/goskomstat-nazval-kolichestvo-russkix-v-uzbekistane-20149387.html
Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане
Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане
Количество русских в Узбекистане с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживало 1,6 млн представителей этой национальности, сейчас... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T14:39+0500
2021-08-19T14:46+0500
общество
узбекистан
госкомстат
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1356/72/13567256_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_9acbdd79a7f76a74551a741d1cf7f493.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал этнический состав постоянного населения Узбекистана.За основу взяты данные на 1 января 2021 года. Количество постоянного населения страны на эту дату составляло 34,6 млн человек, из них узбекистанцев, в паспорте которых указана национальность "русский", — всего 720,3 тысячи.Основная доля в структуре национального состава приходится на узбеков — 29,2 млн человек. За ними идут таджики (1,7 млн), казахи (821,2) и каракалпаки (752,7). Русские занимают пятую строчку списка.По данным Госкомстата, этнический состав республики выглядит следующим образом:Между тем с начала года население страны увеличилось более чем на 300 тыс. и на июль месяц составило 34 860 170 человек. По данным статистов, 17,7 млн человек проживает в городах, 17,2 млн — в сельской местности.Что касается русских, то их количество с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживали 1,594 миллиона представителей этой национальности. К началу 2017 года их осталось всего 730 тысяч.Наибольший отток русского населения произошел в 90-е годы прошлого века в связи с распадом СССР, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике.На данный момент в Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-gotovitsya-k-probnoy-perepisi-naseleniya-19378942.html
https://uz.sputniknews.ru/20210115/Na-skolko-chelovek-uvelichilos-naselenie-Uzbekistana-v-2020-m--Goskomstat-15798331.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1356/72/13567256_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c6d42b5baed02b9891bc7cc98641b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, госкомстат, население

Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане

14:39 19.08.2021 (обновлено: 14:46 19.08.2021)
738
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздник "Широкая Масленица" в РЦНК в Ташкенте
Праздник Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Количество русских в Узбекистане с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживало 1,6 млн представителей этой национальности, сейчас — чуть более 720 тысяч.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал этнический состав постоянного населения Узбекистана.
За основу взяты данные на 1 января 2021 года. Количество постоянного населения страны на эту дату составляло 34,6 млн человек, из них узбекистанцев, в паспорте которых указана национальность "русский", — всего 720,3 тысячи.
Основная доля в структуре национального состава приходится на узбеков — 29,2 млн человек. За ними идут таджики (1,7 млн), казахи (821,2) и каракалпаки (752,7). Русские занимают пятую строчку списка.
Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Общество
Узбекистан готовится к пробной переписи населения
23 июня, 17:42
337
По данным Госкомстата, этнический состав республики выглядит следующим образом:
узбеки — 29,2 млн чел.;
таджики — 1,7 млн чел.;
казахи — 821,2 тыс. чел.;
каракалпаки — 752,7 тыс. чел.;
русские — 720,3 тыс. чел.;
кыргызы — 291,6 тыс. чел.;
туркмены — 206,2 тыс. чел.;
татары — 187,3 тыс. чел.;
корейцы — 174,2 тыс. чел.;
украинцы — 67,9 тыс. чел.;
азербайджанцы — 41,2 тыс. чел.;
белорусы — 18,5 тыс. чел.;
другие национальности — 426,4 тыс. чел.
Между тем с начала года население страны увеличилось более чем на 300 тыс. и на июль месяц составило 34 860 170 человек. По данным статистов, 17,7 млн человек проживает в городах, 17,2 млн — в сельской местности.
Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
Общество
На сколько граждан увеличилось население Узбекистана в 2020-м — Госкомстат
15 января, 19:15
2122
Что касается русских, то их количество с 1991 года снизилось более чем в два раза: до распада СССР здесь проживали 1,594 миллиона представителей этой национальности. К началу 2017 года их осталось всего 730 тысяч.
Наибольший отток русского населения произошел в 90-е годы прошлого века в связи с распадом СССР, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике.
На данный момент в Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.
100100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Нурмат Отабеков о гибридной вакцинации и выборах в особом режиме
16:16Банкротство, безработица, дефолт – итоги антироссийской политики Украины
16:14Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений
15:17Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" — пустышка
15:10Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"
14:47Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена
14:39Госкомстат назвал количество русских в Узбекистане
14:04Контактов с талибами нет — посольство Афганистана в Ташкенте
13:41Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео
13:04На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан
12:57Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс
12:43Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав
12:01Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит
11:43В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины
11:21Что мы сможем построить вместо СССР
11:07Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
10:39Город остался без правозащитников. Почему это хорошая новость
10:02Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
09:33Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана
09:05Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана