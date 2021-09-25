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https://uz.sputniknews.ru/20210925/zadoljennost-po-nalogam-v-gosbyudjet-po-itogam-polugodiya-sostavila-260-mln--20647798.html
Задолженность по налогам в госбюджет по итогам полугодия составила более $260 млн
Задолженность по налогам в госбюджет по итогам полугодия составила более $260 млн
Показатели неосвоения бюджетных средств остаются высокими в министерствах народного образования, водного хозяйства, здравоохранения. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T17:53+0500
2021-09-25T17:53+0500
экономика
узбекистан
госбюджет
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Члены комитета Сената обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании Верхней палаты парламента. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в информационной службе Сената.Экономический рост и инфляцияПо данным Министерства финансов, к концу первого полугодия экономика республики выросла на 6,2%, а объем ВВП составил 318,5 трлн сумов. Увеличение обеспечено, главным образом, за счет роста объемов промышленного производства (8,5%) и сферы услуг (8,0%).Уровень инфляции с начала года составил 4,4%, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 10,9%.Госбюджет и местные бюджетыДоходы государственного бюджета составили 74,9 трлн сумов, расходы – 79 трлн 332 млрд сумов, дефицит – 4,4 трлн сумов, что составляет 1,4% к ВВП. Возникший дефицит покрыт за счет средств, привлеченных международными финансовыми институтами для поддержки бюджета.Социальные расходы составили чуть более половины от всей структуры госбюджета или 40,4 трлн сумов.Доходы местных бюджетов выполнены на 16 560 млрд сумов или 118,8% к плану, за счет перевыполненной части плана доходов в распоряжении местных бюджетов остались дополнительные ресурсы в размере 2 625 млрд сумов. Расходы местных бюджетов исполнены в объеме 28 051,9 млрд сумов или на 97,3% к плану.При этом из республиканского бюджета областям и местным бюджетам выделены регулирующие межбюджетные трансферты в размере 5 трлн 921 млрд сумов.Ошибки и упущенияЗадолженность по налогам в госбюджет по сравнению с началом года увеличилась на 66,1% и составила 2 трлн 781 млрд сумов. Наибольший рост отмечен в Ташкенте и Кашкадарьинской области.Налоговая задолженность в местных бюджетах составила 2,8 трлн сумов и по сравнению с началом года увеличилась на 1,1 трлн сумов.Излишние платежи в бюджет по сравнению с началом года увеличились на 14,2 млрд сумов и остались на уровне 136,5 млрд сумов.Из средств, направленных на расходы госбюджета (81 трлн 875 млрд сумов), не освоено 6 трлн 543 млрд сумов.Показатели неосвоения бюджетных средств остаются высокими в министерствах народного образования (193 млрд сумов), водного хозяйства (139 млрд сумов), здравоохранения (138 млрд сумов).Кроме того, не на должном уровне организована работа по обеспечению и мониторингу исполнения индикаторов эффективности деятельности министерств народного образования, здравоохранения, водного хозяйства и Комитета по автомобильным дорогам, связанных с использованием бюджетных средств.По сравнению с первым полугодием прошлого года количество нарушений бюджетной дисциплины в системе министерства дошкольного образования увеличилось в 8,5 раза, в системе министерства народного образования – в 3 раза, в системе министерства здравоохранения – в 2,9 раза.В Комитете по автомобильным дорогам допущено незаконное расходование бюджетных средств в размере 59,3 млрд сумов, в министерстве жилищно-коммунального обслуживания – в размере 24,1 млрд сумов.В Сырдарьинской, Андижанской, Джизакской областях и Каракалпакстане также выявлены нарушения в крупном размере.С нарушением требований Закона "О государственных закупках" оформлены договоры и юридические обязательства в размере 55 млрд 251 млн сумов. Вместе с тем, выявлены случаи неучастия 1397 корпоративных заказчиков (64%) в госзакупках на специальном информационном портале.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/karakalpakskie-siloviki-vzyskali-lishnix-shtrafov-na-5-millionov-sumov-20641651.html
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узбекистан, госбюджет, сенат олий мажлиса узбекистана

Задолженность по налогам в госбюджет по итогам полугодия составила более $260 млн

17:53 25.09.2021
567
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Калькулятор
Калькулятор - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin /
Показатели неосвоения бюджетных средств остаются высокими в министерствах народного образования, водного хозяйства, здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Члены комитета Сената обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании Верхней палаты парламента. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в информационной службе Сената.

Экономический рост и инфляция

По данным Министерства финансов, к концу первого полугодия экономика республики выросла на 6,2%, а объем ВВП составил 318,5 трлн сумов. Увеличение обеспечено, главным образом, за счет роста объемов промышленного производства (8,5%) и сферы услуг (8,0%).
Уровень инфляции с начала года составил 4,4%, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 10,9%.

Госбюджет и местные бюджеты

Доходы государственного бюджета составили 74,9 трлн сумов, расходы – 79 трлн 332 млрд сумов, дефицит – 4,4 трлн сумов, что составляет 1,4% к ВВП. Возникший дефицит покрыт за счет средств, привлеченных международными финансовыми институтами для поддержки бюджета.
Социальные расходы составили чуть более половины от всей структуры госбюджета или 40,4 трлн сумов.
Доходы местных бюджетов выполнены на 16 560 млрд сумов или 118,8% к плану, за счет перевыполненной части плана доходов в распоряжении местных бюджетов остались дополнительные ресурсы в размере 2 625 млрд сумов. Расходы местных бюджетов исполнены в объеме 28 051,9 млрд сумов или на 97,3% к плану.
При этом из республиканского бюджета областям и местным бюджетам выделены регулирующие межбюджетные трансферты в размере 5 трлн 921 млрд сумов.

Ошибки и упущения

Задолженность по налогам в госбюджет по сравнению с началом года увеличилась на 66,1% и составила 2 трлн 781 млрд сумов. Наибольший рост отмечен в Ташкенте и Кашкадарьинской области.
Налоговая задолженность в местных бюджетах составила 2,8 трлн сумов и по сравнению с началом года увеличилась на 1,1 трлн сумов.
Излишние платежи в бюджет по сравнению с началом года увеличились на 14,2 млрд сумов и остались на уровне 136,5 млрд сумов.
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Из средств, направленных на расходы госбюджета (81 трлн 875 млрд сумов), не освоено 6 трлн 543 млрд сумов.
Показатели неосвоения бюджетных средств остаются высокими в министерствах народного образования (193 млрд сумов), водного хозяйства (139 млрд сумов), здравоохранения (138 млрд сумов).
Кроме того, не на должном уровне организована работа по обеспечению и мониторингу исполнения индикаторов эффективности деятельности министерств народного образования, здравоохранения, водного хозяйства и Комитета по автомобильным дорогам, связанных с использованием бюджетных средств.
По сравнению с первым полугодием прошлого года количество нарушений бюджетной дисциплины в системе министерства дошкольного образования увеличилось в 8,5 раза, в системе министерства народного образования – в 3 раза, в системе министерства здравоохранения – в 2,9 раза.
В Комитете по автомобильным дорогам допущено незаконное расходование бюджетных средств в размере 59,3 млрд сумов, в министерстве жилищно-коммунального обслуживания – в размере 24,1 млрд сумов.
В Сырдарьинской, Андижанской, Джизакской областях и Каракалпакстане также выявлены нарушения в крупном размере.
С нарушением требований Закона "О государственных закупках" оформлены договоры и юридические обязательства в размере 55 млрд 251 млн сумов. Вместе с тем, выявлены случаи неучастия 1397 корпоративных заказчиков (64%) в госзакупках на специальном информационном портале.
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