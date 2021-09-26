Общество
Узбекско-таджикский детский сад открылся в Ферганской области
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© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест оплатила таджикская сторона.
ТАШКЕНТ, 26 сентября - Sputnik. Новый красочный двухэтажный детский сад открылся в Риштанском районе Ферганской области. Торжественная церемония открытия садика состоялась 24 сентября. На церемонии побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
В старом Риштанском районе царило оживление и напряженное ожидание. "Весь Риштан здесь, президент приехал?" - спрашивали удивленные местные жители. Рассматривая красочное здание нового детского сада "Капалак" ("Бабочка"), построенное в форме бабочки, посетители не скрывали своего удивления.
Один из зрителей, риштанский блогер Дима Каюм, признался, что сегодняшнее событие было для него неожиданным.
"Честно говоря, я никогда не думал, что таджикское правительство построит детский сад в Узбекистане. Правильнее было бы признать это событие историческим. Лично я был бы очень рад, если бы количество таких символов узбекско-таджикской дружбы в стране росло и в сельских районах строились подобные детские сады для подрастающего поколения", - сказал он корреспонденту Sputnik.
Конечно, для детского сада красивое здание – не самое важное. Во вновь открывшееся муниципальное учреждение дошкольного образования № 63 на конкурсной основе было принято 53 сотрудника, из которых 12 - учителя с высшим образованием. В детском саду созданы все условия для следующего этапа - качественной подготовки к школе.
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
Церемония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Главными гостями церемонии открытия стали дипломаты, министры и чиновники Ферганской области. Выступающие рассказали о многовековой дружбе узбекского и таджикского народов, зачитали отрывки из трудов Алишера Навои и Джами.
Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, приехавшая лично поздравить родителей и малышей, пришедших в новый детский сад, сказала в своем выступлении, что образование ребенка от 3 до 7 лет играет важную роль в его дальнейшей жизни. В Узбекистане обучение ведется на 7 языках, включая таджикский. В стране 256 школ с таджикским языком обучения и 52 дошкольных образовательных учреждения.
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
Церемония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
"Бабочка - символ дружбы двух братских народов. На планете люди всегда должны дружить друг с другом, улыбки не должны исчезать с лиц наших малышей, наши дети обязательно должны ходить в детский сад", - заключила Агриппина Шин.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода от имени Правительства Таджикистана поздравил всех присутствующих с открытием детского сада. Посол объяснил, почему именно Риштан был выбран как место строительства детского сада – это земля исторически объединяла узбекский и таджикский народы.
"В советский период жители Ферганы внесли значительный вклад в подъем и развитие Таджикистана во многих областях. Ферганские фермеры способствовали развитию сельского хозяйства в Таджикистане. Ферганская школа фермеров является образцом для таджикских земледельцев", - сказал он.
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
Церемония открытия детского сада "Капалак" в Риштанском районе Ферганской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Таджикистан и Узбекистан имеют давние традиции добрососедства и взаимной поддержки в сфере образования. Министр образования и науки Республики Таджикистан Имомзода Махмадюсуф отметил, что на основе таких традиций двум странам удалось реализовать несколько крупных образовательных проектов.
Строительство детского сада началось в марте 2019 года, за это время в проект было вложено 1,4 миллиона долларов США. В двухэтажном здании разместилось 16 комнат, есть подготовительная группа для тех, кто идет в первый класс. Предусмотрены помещения для медпункта, кухни и других соответствующих помещений.
11 августа, 19:47
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