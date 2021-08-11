https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-buxare-oxvat-doshkolnym-obrazovaniem-dostig-pochti-100-protsentov-20044025.html
В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
На сегодняшний день в Бухаре насчитывается 105 детских садов. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T19:47+0500
2021-08-11T19:47+0500
2021-08-11T19:47+0500
общество
бухара
детский сад
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Охват детей дошкольным образованием в Бухаре достиг 99 процентов, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.По данным УзА, с 2017 года в городе появилось 24 новых дошкольных образовательных учреждения. На сегодняшний день их насчитывается 105 единиц. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе государственно-частного партнерства.С 2018 года на основании льготного кредитования, размер которого составил 31 миллиард сумов, в Бухаре появилось десять дошкольных образовательных учреждений, созданных в форме государственно-частного партнерства. Рассчитаны они на 1 450 мест. До конца этого года начнут работу еще два подобных детских сада на 250 мест.В последние пять лет по государственной инвестиционной программы “Обод махалля” проведены ремонтные работы в 22 государственных ДОУ. На это выделено 67,4 миллиарда сумов.Так, в июне этого года на территории махаллинского схода граждан “Истиклол” открыт новый государственный детсад на 385 мест. А в сентябре в махалле “Собир Рахимов” запланирована сдача в эксплуатацию еще одного на 250 мест, построенного в рамках благотворительного проекта, на реализацию которого компания “ЛУКОЙЛ” выделила 1,5 миллиона долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/dlya-aktivnoy-jizni-spetsializirovannye-detsady-poluchili-unikalnoe-oborudovanie-19068564.html
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бухара, детский сад, дошкольное образование
В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
На сегодняшний день в Бухаре насчитывается 105 детских садов. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Охват детей дошкольным образованием в Бухаре достиг 99 процентов, сообщает
Национальное информационное агентство Узбекистана.
По данным УзА, с 2017 года в городе появилось 24 новых дошкольных образовательных учреждения. На сегодняшний день их насчитывается 105 единиц. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе государственно-частного партнерства.
“Детские сады посещают 17 676 детей в возрасте от 3 до 7 лет. По сравнению с 2017 годом, когда дошкольным образованием было охвачено 13 390 детей, этот показатель увеличился на 21,4 процента”, — говорится в сообщении.
С 2018 года на основании льготного кредитования, размер которого составил 31 миллиард сумов, в Бухаре появилось десять дошкольных образовательных учреждений, созданных в форме государственно-частного партнерства. Рассчитаны они на 1 450 мест. До конца этого года начнут работу еще два подобных детских сада на 250 мест.
“В рамках постановление Кабмина от 30 июля 2018 года “Об утверждении Положений о порядке выдачи разрешений на деятельность семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций и о семейных негосударственных дошкольных образовательных организациях” создано шесть семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций. Здесь воспитываются 150 дошколят”, — пишет информагентство.
В последние пять лет по государственной инвестиционной программы “Обод махалля” проведены ремонтные работы в 22 государственных ДОУ. На это выделено 67,4 миллиарда сумов.
Так, в июне этого года на территории махаллинского схода граждан “Истиклол” открыт новый государственный детсад на 385 мест. А в сентябре в махалле “Собир Рахимов” запланирована сдача в эксплуатацию еще одного на 250 мест, построенного в рамках благотворительного проекта, на реализацию которого компания “ЛУКОЙЛ” выделила 1,5 миллиона долларов.