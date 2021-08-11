https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-buxare-oxvat-doshkolnym-obrazovaniem-dostig-pochti-100-protsentov-20044025.html

В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов

В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов

На сегодняшний день в Бухаре насчитывается 105 детских садов. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T19:47+0500

2021-08-11T19:47+0500

2021-08-11T19:47+0500

общество

бухара

детский сад

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Охват детей дошкольным образованием в Бухаре достиг 99 процентов, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.По данным УзА, с 2017 года в городе появилось 24 новых дошкольных образовательных учреждения. На сегодняшний день их насчитывается 105 единиц. Из них 74 государственных, 15 негосударственных, шесть семейных и десять, созданных на основе государственно-частного партнерства.С 2018 года на основании льготного кредитования, размер которого составил 31 миллиард сумов, в Бухаре появилось десять дошкольных образовательных учреждений, созданных в форме государственно-частного партнерства. Рассчитаны они на 1 450 мест. До конца этого года начнут работу еще два подобных детских сада на 250 мест.В последние пять лет по государственной инвестиционной программы “Обод махалля” проведены ремонтные работы в 22 государственных ДОУ. На это выделено 67,4 миллиарда сумов.Так, в июне этого года на территории махаллинского схода граждан “Истиклол” открыт новый государственный детсад на 385 мест. А в сентябре в махалле “Собир Рахимов” запланирована сдача в эксплуатацию еще одного на 250 мест, построенного в рамках благотворительного проекта, на реализацию которого компания “ЛУКОЙЛ” выделила 1,5 миллиона долларов.

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бухара, детский сад, дошкольное образование