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В Узбекистане ППС оборудовали шокерами
В Узбекистане ППС оборудовали шокерами
Электрошокеры, электродубинки и электропистолеты сотрудники ППС смогут использовать, пройдя специальное обучение. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T18:48+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. МВД Узбекистана Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-повтовых служб, сообщает пресс-служба министерства."В настоящее время ЭШУ российского производства обеспечены практически все подразделения ОВД на местах", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным пресс-службы, электрошокеры, электродубинки и электропистолеты выдаются сотрудникам полиции для несения патрульно-постовой службы и обеспечения общественного порядка. Порядок применения сотрудником ОВД специальных средств, в том числе электрошокеров, определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.В сентябре 2016 года в Узбекистане вступил в действие закон "Об органах внутренних дел". До этого в республике не было унифицированного закона, регулирующего деятельность органов внутренних дел и органов правопорядка. В законе отражены основные задачи органов внутренних дел, их полномочия и обязанности, а также порядок и условия несения службы в данных ведомствах, правовая и социальная защита сотрудников. В частности, законом установлен порядок применения сотрудниками внутренних дел огнестрельного оружия и спецсредств.
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узбекистан, мвд, ппс

В Узбекистане ППС оборудовали шокерами

18:48 26.09.2021 (обновлено: 18:49 26.09.2021)
2913
© Алексей ФилипповЭлектрошокер
Электрошокер - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
© Алексей Филиппов
Электрошокеры, электродубинки и электропистолеты сотрудники ППС смогут использовать, пройдя специальное обучение.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. МВД Узбекистана Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-повтовых служб, сообщает пресс-служба министерства.
"В настоящее время ЭШУ российского производства обеспечены практически все подразделения ОВД на местах", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
По данным пресс-службы, электрошокеры, электродубинки и электропистолеты выдаются сотрудникам полиции для несения патрульно-постовой службы и обеспечения общественного порядка. Порядок применения сотрудником ОВД специальных средств, в том числе электрошокеров, определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.
"В частности, пользоваться ЭШУ разрешается только тем сотрудникам, которые получат сертификат, подтверждающий прохождение специальной подготовки, утвержденный министерством внутренних дел и согласованный с министерством здравоохранения Республики Узбекистан", - добавили в пресс-службе.
В сентябре 2016 года в Узбекистане вступил в действие закон "Об органах внутренних дел". До этого в республике не было унифицированного закона, регулирующего деятельность органов внутренних дел и органов правопорядка. В законе отражены основные задачи органов внутренних дел, их полномочия и обязанности, а также порядок и условия несения службы в данных ведомствах, правовая и социальная защита сотрудников. В частности, законом установлен порядок применения сотрудниками внутренних дел огнестрельного оружия и спецсредств.
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