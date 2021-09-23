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Трое каршинцев покусали правоохранителей
Трое каршинцев покусали правоохранителей
В Карши задержали трех дебоширов, устроивших пьяную ссору поздно вечером в центре города и оказавших грубое сопротивление представителям правопорядка. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T16:09+0500
2021-09-23T16:15+0500
происшествия
задержание
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карши
ппс
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Трое граждан Узбекистана оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы в Карши, порвав им служебную форму и покусав за руки, сообщает информационная служба УВД Кашкадарьинской области.Инцидент произошел поздно вечером 20 сентября. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины учинили ссору возле аптеки "Дори-дармон" на улице И.Каримова.По данным ведомства, они оскорбляли друг друга, кричали, нарушали спокойствие окружающих граждан, умышленно пренебрегали правилами поведения в обществе.По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и пункту “г” части третьей статьи 277 (хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Мужчины задержаны, городская прокуратура проводит предварительные следственные действия.Это уже второй случай оказания активного сопротивления представителям власти в Карши. На прошлой недели также трое мужчин подрались с правоохранителями, когда те пытались задержать одного из них. Они также были пьяны.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/v-tashkente-poproshayki-s-detmi-napali-na-inspektorov-pps-18350309.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html
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задержание, мвд, карши, ппс

Трое каршинцев покусали правоохранителей

16:09 23.09.2021 (обновлено: 16:15 23.09.2021)
230
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Карши задержали трех дебоширов, устроивших пьяную ссору поздно вечером в центре города и оказавших грубое сопротивление представителям правопорядка.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Трое граждан Узбекистана оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы в Карши, порвав им служебную форму и покусав за руки, сообщает информационная служба УВД Кашкадарьинской области.
Инцидент произошел поздно вечером 20 сентября. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины учинили ссору возле аптеки "Дори-дармон" на улице И.Каримова.
По данным ведомства, они оскорбляли друг друга, кричали, нарушали спокойствие окружающих граждан, умышленно пренебрегали правилами поведения в обществе.
“Ставшие свидетелями происходящего, сотрудники ППС направились к дебоширам. Однако граждане не подчинились их законным требованиям, оказали активное сопротивление, порвали служебную одежду и покусали руки”, — говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и пункту “г” части третьей статьи 277 (хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Мужчины задержаны, городская прокуратура проводит предварительные следственные действия.
Это уже второй случай оказания активного сопротивления представителям власти в Карши. На прошлой недели также трое мужчин подрались с правоохранителями, когда те пытались задержать одного из них. Они также были пьяны.
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