https://uz.sputniknews.ru/20210923/troe-karshintsev-pokusali-pravooxraniteley-20624501.html

Трое каршинцев покусали правоохранителей

Трое каршинцев покусали правоохранителей

В Карши задержали трех дебоширов, устроивших пьяную ссору поздно вечером в центре города и оказавших грубое сопротивление представителям правопорядка. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T16:09+0500

2021-09-23T16:09+0500

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происшествия

задержание

мвд

карши

ппс

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Трое граждан Узбекистана оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы в Карши, порвав им служебную форму и покусав за руки, сообщает информационная служба УВД Кашкадарьинской области.Инцидент произошел поздно вечером 20 сентября. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины учинили ссору возле аптеки "Дори-дармон" на улице И.Каримова.По данным ведомства, они оскорбляли друг друга, кричали, нарушали спокойствие окружающих граждан, умышленно пренебрегали правилами поведения в обществе.По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и пункту “г” части третьей статьи 277 (хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Мужчины задержаны, городская прокуратура проводит предварительные следственные действия.Это уже второй случай оказания активного сопротивления представителям власти в Карши. На прошлой недели также трое мужчин подрались с правоохранителями, когда те пытались задержать одного из них. Они также были пьяны.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/v-tashkente-poproshayki-s-detmi-napali-na-inspektorov-pps-18350309.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html

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задержание, мвд, карши, ппс