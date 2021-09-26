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Великий Джанго приедет в Ташкент

Великий Джанго приедет в Ташкент

Франко Неро и Стивен Сигал примут участие в Ташкентском кинофестивале и проведут мастер-классы для начинающих кинематографистов. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

кино

стивен сигал

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый итальянский актер Франко Неро примет участие в Ташкентском Международном кинофестивале, сообщает корреспондент Sputnik.Неро наиболее известен по по картине "Джанго" в жанре спагетти-вестерн. Самые знаменитые роли Неро в американском кинематографе, пожалуй, Авель в "Библии" Джона Хастона и сэр Ланселот в "Камелоте" Джошуа Логана.В фестивале также примет участие Стивен Сигал. Американский актер, режиссер и сценарист также побывает на церемонии открытия кринотеатра Family Park в Самарканде.В рамках кинофестиваля оба актера проведут творческие встречи и мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству для начинающих кинематографистов.Ожидается также, что гостями фестиваля станут Люк Бессон, Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов.Торжественная церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоится 8 сентября. Продлится мероприятие до 3 октября.В рамках фестиваля в разных регионах страны откроется шесть кинотеатров, пройдет показ более 150 кинокартин из 13 стран мира. Молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней", а также посетить мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов киноиндустрии.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html

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узбекистан, кино, стивен сигал, ташкентский кинофестиваль