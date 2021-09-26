Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210926/velikiy-django-priedet-v-tashkent-20651803.html
Великий Джанго приедет в Ташкент
Великий Джанго приедет в Ташкент
Франко Неро и Стивен Сигал примут участие в Ташкентском кинофестивале и проведут мастер-классы для начинающих кинематографистов. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T12:04+0500
2021-09-26T12:04+0500
общество
узбекистан
кино
стивен сигал
ташкентский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1a/20651769_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f3ecf93de2d78ddddc9a45ef0287e32.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый итальянский актер Франко Неро примет участие в Ташкентском Международном кинофестивале, сообщает корреспондент Sputnik.Неро наиболее известен по по картине "Джанго" в жанре спагетти-вестерн. Самые знаменитые роли Неро в американском кинематографе, пожалуй, Авель в "Библии" Джона Хастона и сэр Ланселот в "Камелоте" Джошуа Логана.В фестивале также примет участие Стивен Сигал. Американский актер, режиссер и сценарист также побывает на церемонии открытия кринотеатра Family Park в Самарканде.В рамках кинофестиваля оба актера проведут творческие встречи и мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству для начинающих кинематографистов.Ожидается также, что гостями фестиваля станут Люк Бессон, Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов.Торжественная церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоится 8 сентября. Продлится мероприятие до 3 октября.В рамках фестиваля в разных регионах страны откроется шесть кинотеатров, пройдет показ более 150 кинокартин из 13 стран мира. Молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней", а также посетить мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов киноиндустрии.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1a/20651769_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_56faa842657a722da7cf3e0b2a2d9803.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, кино, стивен сигал, ташкентский кинофестиваль

Великий Джанго приедет в Ташкент

12:04 26.09.2021
515
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Франко Неро и Стивен Сигал примут участие в Ташкентском кинофестивале и проведут мастер-классы для начинающих кинематографистов.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый итальянский актер Франко Неро примет участие в Ташкентском Международном кинофестивале, сообщает корреспондент Sputnik.
Неро наиболее известен по по картине "Джанго" в жанре спагетти-вестерн. Самые знаменитые роли Неро в американском кинематографе, пожалуй, Авель в "Библии" Джона Хастона и сэр Ланселот в "Камелоте" Джошуа Логана.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Стивен Сигал
Актер Стивен Сигал - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
Актер Стивен Сигал
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
В фестивале также примет участие Стивен Сигал. Американский актер, режиссер и сценарист также побывает на церемонии открытия кринотеатра Family Park в Самарканде.
В рамках кинофестиваля оба актера проведут творческие встречи и мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству для начинающих кинематографистов.
Ожидается также, что гостями фестиваля станут Люк Бессон, Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов.
Торжественная церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоится 8 сентября. Продлится мероприятие до 3 октября.
В рамках фестиваля в разных регионах страны откроется шесть кинотеатров, пройдет показ более 150 кинокартин из 13 стран мира. Молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней", а также посетить мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов киноиндустрии.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
Культура
Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
23 сентября, 13:04
1955
010001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:54Номера для электрокаров и выплаты молодым ученым – новшества в законодательстве с октября
12:04Великий Джанго приедет в Ташкент
11:01Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
10:42Холодная правда о выборах в России
ВчераНа Сочи вновь обрушился сильнейший ливень: улицы превратились в реки
ВчераПоявились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
ВчераЗадолженность по налогам в госбюджет по итогам полугодия составила более $260 млн
ВчераСтатус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
ВчераМосква и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней
ВчераФранция объявляет Британии новую рыбную войну
ВчераВ Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark
ВчераВ небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
ВчераЛюк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля
ВчераВ Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство
ВчераУзбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID
24 сентября"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами
24 сентябряШОС вышел на Ближний Восток: отношения ЦА и Ирана получили новое развитие
24 сентябряРусский язык для соседей – способ общения с внешним миром
24 сентябряУ Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов*
24 сентябряВ Узбекистан доставили почти 2,5 миллиона доз китайской вакцины