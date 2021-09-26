https://uz.sputniknews.ru/20210926/za-polgoda-uscherb-ot-korruptsii-v-uzbekistane-sostavil-pochti-600-mlrd-sumov-20653608.html
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
Возбуждены уголовные дела в отношении почти 2,5 тысяч коррупционеров, больше всего нарушений в Минздраве, образовании и банковской сфере. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T16:52+0500
2021-09-26T16:52+0500
2021-09-26T16:54+0500
общество
узбекистан
коррупция
агентство по противодействию коррупции
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявил о росте коррупции в стране в первом полугодии текущего года. Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте агентства, только за первые шесть месяцев ущерб от коррупции в стране составил 592,5 миллиарда сумов, в то время как за весь прошлый год сумма ущерба составляла 500 миллиардов. Из них 335 миллиардов (71%) были возмещены в ходе следствия.По словам Бурханова, в этом году возбуждены уголовные дела в отношении свыше 2,5 тысяч чиновников. Лидируют в списке нарушений хищение (1297 человек), мошенничество (420 человек) и получение взятки (80 человек). За весь прошлый год к ответственности привлечено 1723 нарушителя. В минувшем году больше всего уголовных дел возбуждено за хищения, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.По данным агентства, больше всего коррупционеров обнаружено в Министерстве здравоохранения – 107 человек. В Министерстве народного образования к ответственности привлечено 74 чиновника. И замыкает тройку лидеров организации с государственной долей – 69 человек. В прошлом году в Топ-3 по коррупции входили МНО, Минздрав и банковская сфера.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/borba-s-korruptsiey-v-uzbekistane-zapuschen-sayt-dlya-soobscheniy-o-faktax-vzyatochnichestva-19953382.html
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узбекистан, коррупция, агентство по противодействию коррупции
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
16:52 26.09.2021 (обновлено: 16:54 26.09.2021)
Возбуждены уголовные дела в отношении почти 2,5 тысяч коррупционеров, больше всего нарушений в Минздраве, образовании и банковской сфере.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik.
Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявил о росте коррупции в стране в первом полугодии текущего года. Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте
агентства, только за первые шесть месяцев ущерб от коррупции в стране составил 592,5 миллиарда сумов, в то время как за весь прошлый год сумма ущерба составляла 500 миллиардов. Из них 335 миллиардов (71%) были возмещены в ходе следствия.
По словам Бурханова, в этом году возбуждены уголовные дела в отношении свыше 2,5 тысяч чиновников. Лидируют в списке нарушений хищение (1297 человек), мошенничество (420 человек) и получение взятки (80 человек). За весь прошлый год к ответственности привлечено 1723 нарушителя. В минувшем году больше всего уголовных дел возбуждено за хищения, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
По данным агентства, больше всего коррупционеров обнаружено в Министерстве здравоохранения – 107 человек. В Министерстве народного образования к ответственности привлечено 74 чиновника. И замыкает тройку лидеров организации с государственной долей – 69 человек. В прошлом году в Топ-3 по коррупции входили МНО, Минздрав и банковская сфера.