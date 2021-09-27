https://uz.sputniknews.ru/20210927/budapesht-zapustit-pryamye-aviareysy-v-tashkent-samarkand-i-buxaru-20657789.html
Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T10:44+0500
2021-09-27T10:44+0500
2021-09-27T10:44+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Венгрии планируют запустить авиарейсы из Будапешта в Ташкент, Самарканд и Бухару, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В ходе переговоров политики рассмотрели вопросы возобновления туристического обмена и увеличения турпотока между странами. В связи с этим было принято решение о запуске авиакомпанией WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд. Кроме того, глава МИД Венгрии также выразил заинтересованность в осуществлении прямых рейсов из Будапешта в Ташкент и Бухару. Зампремьер-министра Узбекистана подтвердил готовность создать все необходимые условия для запуска данных рейсов в ближайшее время.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html
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узбекистан, ташкент, самарканд, бухара, авиасообщение, венгрия, перелеты, будапешт
Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Власти Венгрии планируют запустить авиарейсы из Будапешта в Ташкент, Самарканд и Бухару, сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
В ходе переговоров политики рассмотрели вопросы возобновления туристического обмена и увеличения турпотока между странами. В связи с этим было принято решение о запуске авиакомпанией WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд.
Кроме того, глава МИД Венгрии также выразил заинтересованность в осуществлении прямых рейсов из Будапешта в Ташкент и Бухару.
Зампремьер-министра Узбекистана подтвердил готовность создать все необходимые условия для запуска данных рейсов в ближайшее время.