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Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T10:44+0500
2021-09-27T10:44+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Венгрии планируют запустить авиарейсы из Будапешта в Ташкент, Самарканд и Бухару, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В ходе переговоров политики рассмотрели вопросы возобновления туристического обмена и увеличения турпотока между странами. В связи с этим было принято решение о запуске авиакомпанией WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд. Кроме того, глава МИД Венгрии также выразил заинтересованность в осуществлении прямых рейсов из Будапешта в Ташкент и Бухару. Зампремьер-министра Узбекистана подтвердил готовность создать все необходимые условия для запуска данных рейсов в ближайшее время.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html
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узбекистан, ташкент, самарканд, бухара, авиасообщение, венгрия, перелеты, будапешт

Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару

10:44 27.09.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Венгрии планируют запустить авиарейсы из Будапешта в Ташкент, Самарканд и Бухару, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Для обсуждения планов по реализации инициативы зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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В ходе переговоров политики рассмотрели вопросы возобновления туристического обмена и увеличения турпотока между странами. В связи с этим было принято решение о запуске авиакомпанией WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд.
Кроме того, глава МИД Венгрии также выразил заинтересованность в осуществлении прямых рейсов из Будапешта в Ташкент и Бухару.
Зампремьер-министра Узбекистана подтвердил готовность создать все необходимые условия для запуска данных рейсов в ближайшее время.
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