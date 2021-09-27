Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html
Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане
Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане
Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T13:13+0500
2021-09-27T13:13+0500
общество
узбекистан
армия
военнослужащие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20661079_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a2cb8bb4c576a6d26c24d004b1cb16c4.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане внедряется система подготовки и обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях (ВВОУ) Министерства обороны.Согласно постановлению президента, в ВВОУ создаются отделы по работе с зарубежными военными кадрами.Обучение военных кадров зарубежных государств осуществляется в соответствии с заключаемыми двусторонними международными договорами на безвозмездной, льготной, а также платной основе.Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения.Преподавание осуществляется по программам бакалавриата, магистратуры, военной и клинической интернатуры и другим.По завершении образования зарубежным военным кадрам присваиваются воинское звание "лейтенант" и категория по специальности, вручаются дипломы установленного образца и нагрудные знаки.Окончившим бакалавриат Военно-медицинской академии присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы", выдаются дипломы государственного образца о получении специальности "военный врач".Выпускники докторантуры, защитившие диссертацию, получают ученую степень доктора философии (PhD) по соответствующим дисциплинам.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-uzbekistane-ot-vzryva-snaryada-pogib-voennoslujaschiy-20642668.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20661079_124:0:1831:1280_1920x0_80_0_0_8feb3651306ed1dde6e3de98d7ab02de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, армия, военнослужащие

Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане

13:13 27.09.2021
205
© Pixabay / Pexels Военные, иллюстративное фото
Военные, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Pixabay / Pexels
Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане внедряется система подготовки и обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях (ВВОУ) Министерства обороны.
Согласно постановлению президента, в ВВОУ создаются отделы по работе с зарубежными военными кадрами.
Обучение военных кадров зарубежных государств осуществляется в соответствии с заключаемыми двусторонними международными договорами на безвозмездной, льготной, а также платной основе.
Ежегодные квоты приема в ВВОУ для обучения зарубежных военных кадров устанавливаются президентом в рамках дополнительных квот.
Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения.
Преподавание осуществляется по программам бакалавриата, магистратуры, военной и клинической интернатуры и другим.
По завершении образования зарубежным военным кадрам присваиваются воинское звание "лейтенант" и категория по специальности, вручаются дипломы установленного образца и нагрудные знаки.
Окончившим бакалавриат Военно-медицинской академии присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы", выдаются дипломы государственного образца о получении специальности "военный врач".
Выпускники докторантуры, защитившие диссертацию, получают ученую степень доктора философии (PhD) по соответствующим дисциплинам.
Военнослужащий во время учений - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
Происшествия
В Узбекистане от взрыва снаряда погиб военнослужащий
24 сентября, 19:58
834
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:13Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане
12:41Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ
12:40Шавкат Мирзиёев прибыл в Ферганскую долину
12:02Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке клада на $97 млн — видео
11:39Открывается музей "святых 90-х": почему это прекрасно
11:38Кандидаты в президенты провели встречи с избирателями в нескольких регионах Узбекистана
11:12Китай освободил VIP-заложницу из американского плена
10:50Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы
10:44Будапешт запустит прямые авиарейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару
10:11Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана
10:00В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта
09:29Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО
09:00Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео
08:30Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане
ВчераНовый выпуск юбилейного сезона конкурса "Ты Супер!"
ВчераВ Узбекистане ППС оборудовали шокерами
ВчераВ Ташкенте начали сохнуть деревья
ВчераЗа полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
ВчераОпубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
ВчераЛавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео