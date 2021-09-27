https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html

Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане

Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане

Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

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военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане внедряется система подготовки и обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях (ВВОУ) Министерства обороны.Согласно постановлению президента, в ВВОУ создаются отделы по работе с зарубежными военными кадрами.Обучение военных кадров зарубежных государств осуществляется в соответствии с заключаемыми двусторонними международными договорами на безвозмездной, льготной, а также платной основе.Зарубежные военные кадры принимаются на учебу в ВВОУ без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения.Преподавание осуществляется по программам бакалавриата, магистратуры, военной и клинической интернатуры и другим.По завершении образования зарубежным военным кадрам присваиваются воинское звание "лейтенант" и категория по специальности, вручаются дипломы установленного образца и нагрудные знаки.Окончившим бакалавриат Военно-медицинской академии присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы", выдаются дипломы государственного образца о получении специальности "военный врач".Выпускники докторантуры, защитившие диссертацию, получают ученую степень доктора философии (PhD) по соответствующим дисциплинам.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-uzbekistane-ot-vzryva-snaryada-pogib-voennoslujaschiy-20642668.html

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