https://uz.sputniknews.ru/20210927/my-ne-dopustim-narusheniya-granitsy---mirziyoev-20665207.html

"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев

"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев

Узбекистан будет по закону пресекать нарушение своей границы с Афганистаном, заявил президент на встрече с избирателями. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T15:58+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

граница

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями заявил, что государство будет в рамках закона пресекать все нарушения своей границы, в частности, с Афганистаном.Действующий президент и кандидат на предстоящих президентских выборах прибыл в Наманганскую область в рамках своей избирательной кампании, сообщает агентство Kun.uz. В своей речи Мирзиёев отметил, что сегодня каждое государство понимает демократию по-своему. "Ситуация в Афганистане должна для всех нас быть уроком", - добавил он.Ранее глава государства утверждал: лидеры движения "Талибан"* обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, и это обещание они держат.Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekskiy-pogranichnik-zastrelen-na-granitse-s-afganistanom-20663816.html

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