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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/my-ne-dopustim-narusheniya-granitsy---mirziyoev-20665207.html
"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев
"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев
Узбекистан будет по закону пресекать нарушение своей границы с Афганистаном, заявил президент на встрече с избирателями. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T15:58+0500
2021-09-27T15:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
граница
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями заявил, что государство будет в рамках закона пресекать все нарушения своей границы, в частности, с Афганистаном.Действующий президент и кандидат на предстоящих президентских выборах прибыл в Наманганскую область в рамках своей избирательной кампании, сообщает агентство Kun.uz. В своей речи Мирзиёев отметил, что сегодня каждое государство понимает демократию по-своему. "Ситуация в Афганистане должна для всех нас быть уроком", - добавил он.Ранее глава государства утверждал: лидеры движения "Талибан"* обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, и это обещание они держат.Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekskiy-pogranichnik-zastrelen-na-granitse-s-afganistanom-20663816.html
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узбекистан, афганистан, граница, мирзиёев

"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев

15:58 27.09.2021 (обновлено: 15:59 27.09.2021)
710
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекистан будет по закону пресекать нарушение своей границы с Афганистаном, заявил президент на встрече с избирателями.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями заявил, что государство будет в рамках закона пресекать все нарушения своей границы, в частности, с Афганистаном.
"Ситуация в Афганистане каждый день в центре нашего внимания. Мы не допустим, чтобы кто бы то ни был нарушил нашу границу. Потому что в Узбекистане закон выше всего, наказание неотвратимо", - сказал Мирзиеев на встрече в Намангане.
Действующий президент и кандидат на предстоящих президентских выборах прибыл в Наманганскую область в рамках своей избирательной кампании, сообщает агентство Kun.uz. В своей речи Мирзиёев отметил, что сегодня каждое государство понимает демократию по-своему. "Ситуация в Афганистане должна для всех нас быть уроком", - добавил он.
Ранее глава государства утверждал: лидеры движения "Талибан"* обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, и это обещание они держат.
Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
Узбекский пограничник - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном
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