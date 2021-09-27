https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekskiy-pogranichnik-zastrelen-na-granitse-s-afganistanom-20663816.html

Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном

Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном

Военнослужащий погиб, предотвращая попытку незаконного перехода границы афганским наркобароном. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T14:43+0500

2021-09-27T14:43+0500

2021-09-27T14:43+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

происшествия

узбекистан

афганистан

наркотики

перестрелка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/477/20/4772064_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e7d59231f885e3f25c40632797051f6a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Военнослужащий Узбекистана погиб в перестрелке на границе с Афганистаном. Об этом на встрече с избирателями в Намангане сообщил президент Шавкат Мирзиёев.По сообщению Telegram-канала "Нигох", конфликт произошел 26 сентября при попытке наркобарона из Афганистана незаконно пересечь государственную границу Узбекистана.На днях власти Индии сообщили о задержании почти трех тонн афганского героина стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Пришедшие месяц назад к власти в Афганистане талибы* уже заявили, что сделают страну территорией, свободной от наркотиков.Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/situatsiya-na-afgano-tadjikskoy-granitse-20437722.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, узбекистан, афганистан, наркотики, перестрелка