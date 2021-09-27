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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekskiy-pogranichnik-zastrelen-na-granitse-s-afganistanom-20663816.html
Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном
Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном
Военнослужащий погиб, предотвращая попытку незаконного перехода границы афганским наркобароном. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T14:43+0500
2021-09-27T14:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
происшествия
узбекистан
афганистан
наркотики
перестрелка
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Военнослужащий Узбекистана погиб в перестрелке на границе с Афганистаном. Об этом на встрече с избирателями в Намангане сообщил президент Шавкат Мирзиёев.По сообщению Telegram-канала "Нигох", конфликт произошел 26 сентября при попытке наркобарона из Афганистана незаконно пересечь государственную границу Узбекистана.На днях власти Индии сообщили о задержании почти трех тонн афганского героина стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Пришедшие месяц назад к власти в Афганистане талибы* уже заявили, что сделают страну территорией, свободной от наркотиков.Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/situatsiya-na-afgano-tadjikskoy-granitse-20437722.html
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происшествия, узбекистан, афганистан, наркотики, перестрелка

Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном

14:43 27.09.2021
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© AP Photo / Anvar IlyasovУзбекский пограничник
Узбекский пограничник - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Военнослужащий погиб, предотвращая попытку незаконного перехода границы афганским наркобароном.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Военнослужащий Узбекистана погиб в перестрелке на границе с Афганистаном. Об этом на встрече с избирателями в Намангане сообщил президент Шавкат Мирзиёев.
По сообщению Telegram-канала "Нигох", конфликт произошел 26 сентября при попытке наркобарона из Афганистана незаконно пересечь государственную границу Узбекистана.
"Вчера была попытка пересечения государственной границы. Попытался это сделать наркобарон. Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием. Один из наших солдат, с честью исполнивший свой долг, героически погиб. Он был сыном этой земли – Намангана", - заявил президент.
На днях власти Индии сообщили о задержании почти трех тонн афганского героина стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Пришедшие месяц назад к власти в Афганистане талибы* уже заявили, что сделают страну территорией, свободной от наркотиков.
Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане в середине августа после вывода американского воинского контингента.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
Таджикско-афганская граница - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Ситуация на афгано-таджикской границе
9 сентября, 18:02
1372
200012
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