https://uz.sputniknews.ru/20210927/popavshemu-v-avariyu-uzbekistantsu-pomogli-vernutsya-iz-rossii-20667513.html
Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России
Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России
Пострадавшего перевезли из Ростова-на-Дону в Ташкент и госпитализировали. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:06+0500
2021-09-27T18:06+0500
2021-09-27T18:06+0500
общество
узбекистан
трудовая миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20667124_0:296:961:836_1920x0_80_0_0_dd7df08e046ce9283f712aa18b36e041.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло вернуться на родину из России двоим гражданам Узбекистана. Один из них серьезно пострадал в автоаварии, говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Уроженец Сурхандарьи Ч.Ю. уехал на заработки в Россию в мае, а в августе попал в автоаварию и получил серьезную травму. Сотрудники агентства 26 сентября организовали перевозку пациента авиарейсом из Ростова-на-Дону в Ташкент за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за рубежом.Благодаря Агентству в Узбекистан вернулся еще один трудовой мигрант. Уроженец Навои, 58-летний С.Я. работал в Подмосковье. Позже, потеряв работу, не смог никуда устроиться, остался без денег и не смог самостоятельно вернуться домой. Спонсоры оплатили узбекистанцу авиабилет из Москвы в Бухару.Агентство по вопросам внешней трудовой миграции регулярно помогает узбекистанцам, попавшим за рубежом в тяжелую ситуацию. Так, недавно сотрудники агентства помогли группе мигрантов в Самарской области вернуть паспорта, незаконно удерживаемые работодателем. Гражданам помогали вернуться в Узбекистан из России и Турции.Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskim-migrantam-v-samarskoy-oblasti-vernuli-pasporta-20557578.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20667124_0:206:961:926_1920x0_80_0_0_7432bca6ee1d1121e04cf27feb93ea96.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, трудовая миграция, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России
Пострадавшего перевезли из Ростова-на-Дону в Ташкент и госпитализировали.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло вернуться на родину из России двоим гражданам Узбекистана. Один из них серьезно пострадал в автоаварии, говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Уроженец Сурхандарьи Ч.Ю. уехал на заработки в Россию в мае, а в августе попал в автоаварию и получил серьезную травму. Сотрудники агентства 26 сентября организовали перевозку пациента авиарейсом из Ростова-на-Дону в Ташкент за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за рубежом.
"В Ташкентском международном аэропорту гражданина встретили сотрудники Агентства вместе с бригадой скорой медицинской помощи и поместили его в Республиканский научный центр экстренной медицины", - говорится в сообщении агентства.
Благодаря Агентству в Узбекистан вернулся еще один трудовой мигрант. Уроженец Навои, 58-летний С.Я. работал в Подмосковье. Позже, потеряв работу, не смог никуда устроиться, остался без денег и не смог самостоятельно вернуться домой. Спонсоры оплатили узбекистанцу авиабилет из Москвы в Бухару.
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции регулярно помогает узбекистанцам, попавшим за рубежом в тяжелую ситуацию. Так, недавно сотрудники агентства помогли группе мигрантов в Самарской области вернуть паспорта, незаконно удерживаемые работодателем. Гражданам помогали вернуться в Узбекистан из России и Турции.
Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.