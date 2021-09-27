https://uz.sputniknews.ru/20210927/popavshemu-v-avariyu-uzbekistantsu-pomogli-vernutsya-iz-rossii-20667513.html

Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России

Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России

Пострадавшего перевезли из Ростова-на-Дону в Ташкент и госпитализировали. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T18:06+0500

2021-09-27T18:06+0500

2021-09-27T18:06+0500

общество

узбекистан

трудовая миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло вернуться на родину из России двоим гражданам Узбекистана. Один из них серьезно пострадал в автоаварии, говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Уроженец Сурхандарьи Ч.Ю. уехал на заработки в Россию в мае, а в августе попал в автоаварию и получил серьезную травму. Сотрудники агентства 26 сентября организовали перевозку пациента авиарейсом из Ростова-на-Дону в Ташкент за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за рубежом.Благодаря Агентству в Узбекистан вернулся еще один трудовой мигрант. Уроженец Навои, 58-летний С.Я. работал в Подмосковье. Позже, потеряв работу, не смог никуда устроиться, остался без денег и не смог самостоятельно вернуться домой. Спонсоры оплатили узбекистанцу авиабилет из Москвы в Бухару.Агентство по вопросам внешней трудовой миграции регулярно помогает узбекистанцам, попавшим за рубежом в тяжелую ситуацию. Так, недавно сотрудники агентства помогли группе мигрантов в Самарской области вернуть паспорта, незаконно удерживаемые работодателем. Гражданам помогали вернуться в Узбекистан из России и Турции.Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskim-migrantam-v-samarskoy-oblasti-vernuli-pasporta-20557578.html

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узбекистан, трудовая миграция, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана