https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskim-migrantam-v-samarskoy-oblasti-vernuli-pasporta-20557578.html
Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
Агентство по трудовой миграции пресекло нарушение трудового законодательства в отношении 31 гражданина Узбекистана 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T18:02+0500
2021-09-19T18:02+0500
2021-09-19T18:02+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции помогло 31 узбекистанцу получить полагающуюся им заработную плату и вернуть паспорта.По сообщению Агентства в официальном Telegram-канале, в самарский офис ведомства поступила жалоба от 31 гражданина Узбекистана, работающего в теплице в Черноречском районе Самарской области. Узбекистанцы жаловались, что хозяин предприятия задерживает заработную плату и удерживает у себя их документы. На место выехали сотрудники агентства.После переговоров сотрудников агентства с работодателем, работникам были возвращены паспорта. Чиновники также проследили, чтобы все мигранты получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме.Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html
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узбекистан, паспорт, трудовые мигранты
Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
Агентство по трудовой миграции пресекло нарушение трудового законодательства в отношении 31 гражданина Узбекистана
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции помогло 31 узбекистанцу получить полагающуюся им заработную плату и вернуть паспорта.
По сообщению Агентства в официальном Telegram-канале,
в самарский офис ведомства поступила жалоба от 31 гражданина Узбекистана, работающего в теплице в Черноречском районе Самарской области. Узбекистанцы жаловались, что хозяин предприятия задерживает заработную плату и удерживает у себя их документы. На место выехали сотрудники агентства.
"Оказалось, что в теплицу наши соотечественники устроились на основании устной договоренности и без трудового договора. Кроме того, их документы были конфискованы работодателем и удержана минимальная заработная плата (40 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
После переговоров сотрудников агентства с работодателем, работникам были возвращены паспорта. Чиновники также проследили, чтобы все мигранты получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме.
Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.