Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskim-migrantam-v-samarskoy-oblasti-vernuli-pasporta-20557578.html
Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
Агентство по трудовой миграции пресекло нарушение трудового законодательства в отношении 31 гражданина Узбекистана 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T18:02+0500
2021-09-19T18:02+0500
общество
узбекистан
паспорт
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20557546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_61e864add493b1e06157c73c3c38ee95.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции помогло 31 узбекистанцу получить полагающуюся им заработную плату и вернуть паспорта.По сообщению Агентства в официальном Telegram-канале, в самарский офис ведомства поступила жалоба от 31 гражданина Узбекистана, работающего в теплице в Черноречском районе Самарской области. Узбекистанцы жаловались, что хозяин предприятия задерживает заработную плату и удерживает у себя их документы. На место выехали сотрудники агентства.После переговоров сотрудников агентства с работодателем, работникам были возвращены паспорта. Чиновники также проследили, чтобы все мигранты получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме.Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20557546_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_23fec74d3a6496343fef611763e491ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, паспорт, трудовые мигранты

Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта

18:02 19.09.2021
363
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграцииУзбекистанским мигрантам в Самарской области возвращены паспорта
Узбекистанским мигрантам в Самарской области возвращены паспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции
Агентство по трудовой миграции пресекло нарушение трудового законодательства в отношении 31 гражданина Узбекистана
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции помогло 31 узбекистанцу получить полагающуюся им заработную плату и вернуть паспорта.
По сообщению Агентства в официальном Telegram-канале, в самарский офис ведомства поступила жалоба от 31 гражданина Узбекистана, работающего в теплице в Черноречском районе Самарской области. Узбекистанцы жаловались, что хозяин предприятия задерживает заработную плату и удерживает у себя их документы. На место выехали сотрудники агентства.
"Оказалось, что в теплицу наши соотечественники устроились на основании устной договоренности и без трудового договора. Кроме того, их документы были конфискованы работодателем и удержана минимальная заработная плата (40 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
После переговоров сотрудников агентства с работодателем, работникам были возвращены паспорта. Чиновники также проследили, чтобы все мигранты получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме.
Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Миграция
Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
15 сентября, 13:56
936
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:47На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян
19:01В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации
18:26Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
18:02Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта
17:32Эксперты: новый формат выборов "достоин изучения"
17:07Узбекистанские стрелки привезли 5 золотых медалей с Чемпионата Азии
16:58Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео
16:45Выборы в России: оценка наблюдателей
16:17Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих
15:31Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ
14:40Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
14:17Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве
14:03Минтуризма опровергло приостановку выплат за шаги
13:23В СНГ создается общий рынок труда
13:00Ядерной державой управляют "дорогие эскортницы": чем это грозит
12:33"Маленькая НАТО": США, Британия и Австралия толкают мир к новой войне
11:55В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров
11:10В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
ВчераВ Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
ВчераСотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео