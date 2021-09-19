https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskim-migrantam-v-samarskoy-oblasti-vernuli-pasporta-20557578.html

Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта

Узбекистанским мигрантам в Самарской области вернули паспорта

Агентство по трудовой миграции пресекло нарушение трудового законодательства в отношении 31 гражданина Узбекистана 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T18:02+0500

2021-09-19T18:02+0500

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общество

узбекистан

паспорт

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции помогло 31 узбекистанцу получить полагающуюся им заработную плату и вернуть паспорта.По сообщению Агентства в официальном Telegram-канале, в самарский офис ведомства поступила жалоба от 31 гражданина Узбекистана, работающего в теплице в Черноречском районе Самарской области. Узбекистанцы жаловались, что хозяин предприятия задерживает заработную плату и удерживает у себя их документы. На место выехали сотрудники агентства.После переговоров сотрудников агентства с работодателем, работникам были возвращены паспорта. Чиновники также проследили, чтобы все мигранты получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме.Напомним, в настоящее время действует соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной работы на территории РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан, в том числе порядка 1,1 миллиона – в России.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html

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узбекистан, паспорт, трудовые мигранты