https://uz.sputniknews.ru/20210927/poy-dusha-folklornye-kollektivy-iz-rossii-vystupili-v-tashkente--video-20662166.html
Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
Концерт прошел в рамках Дней духовной культуры РФ в Узбекистане, которые стартовали 17 сентября. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T14:01+0500
2021-09-27T14:01+0500
2021-09-27T14:47+0500
культура
ташкент
музыканты
музыка
концерт
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялся концерт фольклорных коллективов из России — ансамбля народной музыки "Купина" и ансамбля "Казачья доля".Исполнители выступили вечером в парке культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека.Мероприятие прошло в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане. Ранее на территории республики выступил Московский Синодальный хор — один концерт состоялся в епархиальном конференц-зале, другой — в Свято-Троице Георгиевском мужском монастыре Чирчика.Кроме того, на днях в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.
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ташкент, музыканты, музыка, концерт
Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
14:01 27.09.2021 (обновлено: 14:47 27.09.2021)
Эксклюзив
Концерт прошел в рамках Дней духовной культуры РФ в Узбекистане, которые стартовали 17 сентября.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялся концерт фольклорных коллективов из России — ансамбля народной музыки "Купина" и ансамбля "Казачья доля".
Исполнители выступили вечером в парке культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека.
Мероприятие прошло
в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане.
Ранее на территории республики выступил Московский Синодальный хор — один концерт состоялся в епархиальном конференц-зале, другой — в Свято-Троице Георгиевском мужском монастыре Чирчика.
Кроме того, на днях в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".
Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.