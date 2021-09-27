https://uz.sputniknews.ru/20210927/poy-dusha-folklornye-kollektivy-iz-rossii-vystupili-v-tashkente--video-20662166.html

Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео

Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео

Концерт прошел в рамках Дней духовной культуры РФ в Узбекистане, которые стартовали 17 сентября. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T14:01+0500

2021-09-27T14:01+0500

2021-09-27T14:47+0500

культура

ташкент

музыканты

музыка

концерт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20662090_0:1:2927:1647_1920x0_80_0_0_d9946af82d98593c6c480ce23b99cd72.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялся концерт фольклорных коллективов из России — ансамбля народной музыки "Купина" и ансамбля "Казачья доля".Исполнители выступили вечером в парке культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека.Мероприятие прошло в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане. Ранее на территории республики выступил Московский Синодальный хор — один концерт состоялся в епархиальном конференц-зале, другой — в Свято-Троице Георгиевском мужском монастыре Чирчика.Кроме того, на днях в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, музыканты, музыка, концерт