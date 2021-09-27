https://uz.sputniknews.ru/20210927/tashkent-i-moskva-planiruyut-v-dekabre-obsudit-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-20656395.html

Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО

Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию страны с ЕАЭС и ВТО. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T09:29+0500

2021-09-27T09:29+0500

2021-09-27T10:35+0500

политика

ташкент

москва

вто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/17/16060164_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_c1a714accdbfa5ca7b6e578c1a94e895.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Заседание узбекско-российской рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО планируется провести в декабре.Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству – зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления взаимодействия.По его словам, российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, москва, вто