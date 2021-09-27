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Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО
Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию страны с ЕАЭС и ВТО. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T09:29+0500
2021-09-27T10:35+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Заседание узбекско-российской рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО планируется провести в декабре.Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству – зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления взаимодействия.По его словам, российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html
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ташкент, москва, вто

Ташкент и Москва проведут в декабре встречу по вступлению Узбекистана в ВТО

09:29 27.09.2021 (обновлено: 10:35 27.09.2021)
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
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Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию страны с ЕАЭС и ВТО.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Заседание узбекско-российской рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО планируется провести в декабре.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству – зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления взаимодействия.
"Стороны договорились провести в декабре заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО", — сказал представитель МИВТ.
По его словам, российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.
В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.
В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
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