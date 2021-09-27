https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-programmu-sotrudnichestva-na-2022-2026-gody-20657483.html

Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы

Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы

Сейчас обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 млрд. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T10:50+0500

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политика

москва

сотрудничество

торговля

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Узбекистана и России готовят программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству — зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления сотрудничества.По данным ведомства, сегодня обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около 15 миллиардов долларов.Умурзаков и Решетников договорились расширить спектр инвестиционных проектов и торговых соглашений между РФ и РУз.По его словам, обе стороны "рассчитывают, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года".На встрече также был рассмотрен ход подготовки к проведению ряда двусторонних мероприятий, в числе которых церемония официального открытия национального павильона Узбекистана на ВВЦ.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/tashkent-i-moskva-planiruyut-v-dekabre-obsudit-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-20656395.html

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москва, сотрудничество, торговля, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана