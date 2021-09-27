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Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы
Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы
Сейчас обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 млрд. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T10:50+0500
2021-09-27T10:54+0500
политика
москва
сотрудничество
торговля
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Узбекистана и России готовят программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству — зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления сотрудничества.По данным ведомства, сегодня обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около 15 миллиардов долларов.Умурзаков и Решетников договорились расширить спектр инвестиционных проектов и торговых соглашений между РФ и РУз.По его словам, обе стороны "рассчитывают, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года".На встрече также был рассмотрен ход подготовки к проведению ряда двусторонних мероприятий, в числе которых церемония официального открытия национального павильона Узбекистана на ВВЦ.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/tashkent-i-moskva-planiruyut-v-dekabre-obsudit-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-20656395.html
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москва, сотрудничество, торговля, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы

10:50 27.09.2021 (обновлено: 10:54 27.09.2021)
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© Foto : Pixabay / Rawpixel Крепкое рукопожатие
Крепкое рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Foto : Pixabay / Rawpixel
Сейчас обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 млрд.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Власти Узбекистана и России готовят программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы.
Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Накануне сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству — зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте обсудили новые приоритетные направления сотрудничества.
По данным ведомства, сегодня обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около 15 миллиардов долларов.
Умурзаков и Решетников договорились расширить спектр инвестиционных проектов и торговых соглашений между РФ и РУз.
"Даже в не самых простых условиях вновь видим положительную динамику взаимной торговли. За семь месяцев этого года фиксируем рост 3,8% к такому же периоду прошлого года", — отметил Решетников.
По его словам, обе стороны "рассчитывают, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года".
На встрече также был рассмотрен ход подготовки к проведению ряда двусторонних мероприятий, в числе которых церемония официального открытия национального павильона Узбекистана на ВВЦ.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
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