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https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-privlek-nostroy-dlya-ekzamenatsii-migrantov-napravlyayuschixsya-na-stroyki-v-rf-20660494.html
Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ
Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ
До конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на российские стройки. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T12:41+0500
2021-09-27T12:41+0500
общество
мигранты
трудоустройство
работа
стройка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и российское Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предполагает проведение в республике квалификационных экзаменов для трудовых мигрантов, которые отправляются работать на российские стройки.Соглашение было подписано в ходе визита в Узбекистан президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что до конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.Стороны, в частности, обсудили вопросы дистанционной сдачи на базе цифровой платформы квалификационного экзамена гражданами Узбекистана, направляемыми на строительные объекты в РФ.В соответствии с проектом пилотного ввоза узбекистанцев на строительные объекты в Россию, предполагается перенести в Узбекистан ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет их въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все отобранные кандидаты пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт". Кроме того, на территории Узбекистана планируется организовать ПЦР-тестирование и выдачу патента. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано весной 2017 года. По официальным данным, в январе-августе 2021-го в России за счет оргнабора были трудоустроены 51,7 тысячи узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html
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мигранты, трудоустройство, работа, стройка, трудовые мигранты

Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ

12:41 27.09.2021
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© Unsplash / Arron ChoiСтроители, иллюстративное фото
Строители, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Unsplash / Arron Choi
До конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и российское Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает проведение в республике квалификационных экзаменов для трудовых мигрантов, которые отправляются работать на российские стройки.
Соглашение было подписано в ходе визита в Узбекистан президента НОСТРОЙ Антона Глушкова.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что до конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.
"В соглашении рассматриваются такие вопросы, как организация и проведение на территории РУз мероприятий, направленных на профессиональную подготовку специалистов в области строительства и оценку их квалификации", — говорится в сообщении агентства.
Стороны, в частности, обсудили вопросы дистанционной сдачи на базе цифровой платформы квалификационного экзамена гражданами Узбекистана, направляемыми на строительные объекты в РФ.
В соответствии с проектом пилотного ввоза узбекистанцев на строительные объекты в Россию, предполагается перенести в Узбекистан ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ.
В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет их въезда в Россию.
Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все отобранные кандидаты пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт".
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Кроме того, на территории Узбекистана планируется организовать ПЦР-тестирование и выдачу патента. Все затраты лягут на заказчиков.
Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано весной 2017 года.
По официальным данным, в январе-августе 2021-го в России за счет оргнабора были трудоустроены 51,7 тысячи узбекистанцев.
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