https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-privlek-nostroy-dlya-ekzamenatsii-migrantov-napravlyayuschixsya-na-stroyki-v-rf-20660494.html

Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ

Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ

До конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на российские стройки. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T12:41+0500

2021-09-27T12:41+0500

2021-09-27T12:41+0500

общество

мигранты

трудоустройство

работа

стройка

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и российское Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предполагает проведение в республике квалификационных экзаменов для трудовых мигрантов, которые отправляются работать на российские стройки.Соглашение было подписано в ходе визита в Узбекистан президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что до конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.Стороны, в частности, обсудили вопросы дистанционной сдачи на базе цифровой платформы квалификационного экзамена гражданами Узбекистана, направляемыми на строительные объекты в РФ.В соответствии с проектом пилотного ввоза узбекистанцев на строительные объекты в Россию, предполагается перенести в Узбекистан ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет их въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все отобранные кандидаты пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт". Кроме того, на территории Узбекистана планируется организовать ПЦР-тестирование и выдачу патента. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано весной 2017 года. По официальным данным, в январе-августе 2021-го в России за счет оргнабора были трудоустроены 51,7 тысячи узбекистанцев.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html

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мигранты, трудоустройство, работа, стройка, трудовые мигранты