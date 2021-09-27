Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".