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Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Также решается вопрос, связанный с подготовкой кадров и повышением квалификации специалистов в сфере энергетики. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-09-27T13:41+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Специалисты из Узбекистана будут изучать опыт строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии.Об этом сообщили в Министерстве энергетики РУз.Руководство Минэнерго, агентства "Узатом" и венгерский министр, ответственный за реализацию проекта "Пакш-2", Янош Шули в Ташкенте обсудили перспективы сотрудничества.Также обсужден вопрос подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере энергетики.В начале сентября 2018-го правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019-го утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.
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строительство, аэс

Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

13:41 27.09.2021
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© Foto : The State Atomic Energy Corporation ROSATOMСтроительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Foto : The State Atomic Energy Corporation ROSATOM
Также решается вопрос, связанный с подготовкой кадров и повышением квалификации специалистов в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Специалисты из Узбекистана будут изучать опыт строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики РУз.
Руководство Минэнерго, агентства "Узатом" и венгерский министр, ответственный за реализацию проекта "Пакш-2", Янош Шули в Ташкенте обсудили перспективы сотрудничества.
"В ходе переговоров была достигнута договоренность о привлечении сотрудников министерства энергетики Узбекистана и агентства "Узатом" на объекты строительства АЭС "Пакш-2" с целью детального изучения хода строительных работ", — говорится в сообщении.
Также обсужден вопрос подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере энергетики.
АЭС "Пакш"

В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

В начале сентября 2018-го правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики.
В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019-го утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.
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