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В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав
В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав
Все автовладельцы обязаны заменить водительские удостоверения старого образца на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:01+0500
2021-09-27T18:34+0500
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водители
водительское удостоверение
агентство государственных услуг
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане свыше двух миллионов владельцев машин все еще не обменяли свои водительские удостоверения на документы нового образца из-за возникающих очередей, сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг (АГУ).Отмечается, что для решения проблемы были приняты соответствующие меры. В частности, привлечены центры государственных услуг (ЦГУ) Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Сергелийского районов столицы. В них налажена работа по обслуживанию населения в выходные дни (кроме праздничных) с 9.00 до 15.00 по местном времени. В будни услуги по замене водительского удостоверения в данных центрах оказываются с 7.00 утра, а остальные только с 9.00 утра. Кроме того, создана возможность подачи онлайн-заявки на замену соответствующего документа через ЦГУ.В агентстве также напомнили, что все автовладельцы обязаны заменить старые водительские удостоверения на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут признаны недействительными.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-rf-mogut-razreshit-ispolzovat-voditelskie-prava-uzbekskogo-obraztsa-pri-rabote-v-taksi-19402826.html
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водители, водительское удостоверение, агентство государственных услуг

В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав

18:01 27.09.2021 (обновлено: 18:34 27.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодительские удостоверения нового образца
Водительские удостоверения нового образца - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Все автовладельцы обязаны заменить водительские удостоверения старого образца на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут признаны недействительными.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане свыше двух миллионов владельцев машин все еще не обменяли свои водительские удостоверения на документы нового образца из-за возникающих очередей, сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг (АГУ).
Отмечается, что для решения проблемы были приняты соответствующие меры. В частности, привлечены центры государственных услуг (ЦГУ) Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Сергелийского районов столицы. В них налажена работа по обслуживанию населения в выходные дни (кроме праздничных) с 9.00 до 15.00 по местном времени. В будни услуги по замене водительского удостоверения в данных центрах оказываются с 7.00 утра, а остальные только с 9.00 утра.
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Кроме того, создана возможность подачи онлайн-заявки на замену соответствующего документа через ЦГУ.
В агентстве также напомнили, что все автовладельцы обязаны заменить старые водительские удостоверения на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут признаны недействительными.
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