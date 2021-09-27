https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-agu-obyasnili-kak-reshaetsya-problema-s-ocheredyami-pri-zamene-voditelskix-prav-20667010.html

В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав

В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав

Все автовладельцы обязаны заменить водительские удостоверения старого образца на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T18:01+0500

2021-09-27T18:01+0500

2021-09-27T18:34+0500

общество

водители

водительское удостоверение

агентство государственных услуг

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане свыше двух миллионов владельцев машин все еще не обменяли свои водительские удостоверения на документы нового образца из-за возникающих очередей, сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг (АГУ).Отмечается, что для решения проблемы были приняты соответствующие меры. В частности, привлечены центры государственных услуг (ЦГУ) Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Сергелийского районов столицы. В них налажена работа по обслуживанию населения в выходные дни (кроме праздничных) с 9.00 до 15.00 по местном времени. В будни услуги по замене водительского удостоверения в данных центрах оказываются с 7.00 утра, а остальные только с 9.00 утра. Кроме того, создана возможность подачи онлайн-заявки на замену соответствующего документа через ЦГУ.В агентстве также напомнили, что все автовладельцы обязаны заменить старые водительские удостоверения на новые до конца этого года, так как с 1 января 2022-го эти документы уже будут признаны недействительными.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-rf-mogut-razreshit-ispolzovat-voditelskie-prava-uzbekskogo-obraztsa-pri-rabote-v-taksi-19402826.html

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водители, водительское удостоверение, агентство государственных услуг