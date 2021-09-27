https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-bashkirii-fsb-predotvratila-terakt-20666417.html

В Башкирии ФСБ предотвратила теракт

В Башкирии ФСБ предотвратила теракт

Задержано пять неонацистов, у подозреваемых изъято холодное оружие и взрывчатка. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T17:34+0500

2021-09-27T17:34+0500

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башкирия

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ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Башкирии предотвращена попытка теракта, задержаны пятеро членов неонацистской группировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.Дома у подозреваемых и в отдельном тайнике обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его изготовления, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.Следственный комитет России в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.Позже подозреваемые показали место в лесу, где проходили тренировки. Они также планировали снять квартиру для подготовки к теракту.За два года правоохранительные органы России предотвратили около 80 террористических атак.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-rossii-zaderjany-storonniki-ig-kotorye-gotovili-terakty-20384003.html

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