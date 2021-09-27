https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-bashkirii-fsb-predotvratila-terakt-20666417.html
В Башкирии ФСБ предотвратила теракт
В Башкирии ФСБ предотвратила теракт
Задержано пять неонацистов, у подозреваемых изъято холодное оружие и взрывчатка. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T17:34+0500
2021-09-27T17:34+0500
2021-09-27T18:37+0500
россия
фсб россии
теракт
башкирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20666059_0:0:1649:929_1920x0_80_0_0_d558de079129133b0f9b74d03a74afe8.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Башкирии предотвращена попытка теракта, задержаны пятеро членов неонацистской группировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.Дома у подозреваемых и в отдельном тайнике обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его изготовления, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.Следственный комитет России в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.Позже подозреваемые показали место в лесу, где проходили тренировки. Они также планировали снять квартиру для подготовки к теракту.За два года правоохранительные органы России предотвратили около 80 террористических атак.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-rossii-zaderjany-storonniki-ig-kotorye-gotovili-terakty-20384003.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20666059_204:0:1488:963_1920x0_80_0_0_bc0e113cd4c75d7b36e20bf5f17e7ec6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фсб россии, теракт, башкирия
В Башкирии ФСБ предотвратила теракт
17:34 27.09.2021 (обновлено: 18:37 27.09.2021)
Задержано пять неонацистов, у подозреваемых изъято холодное оружие и взрывчатка.
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik.
В Башкирии предотвращена попытка теракта, задержаны пятеро членов неонацистской группировки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
"Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении ФСБ.
Дома у подозреваемых и в отдельном тайнике обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его изготовления, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.
"Следственным комитетом России в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - добавляется в сообщении.
Следственный комитет России в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".
По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.
Позже подозреваемые показали место в лесу, где проходили тренировки. Они также планировали снять квартиру для подготовки к теракту.
За два года правоохранительные органы России предотвратили около 80 террористических атак.