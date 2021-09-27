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В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта
В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта
В ближайшие три года власти реконструируют семь объектов в различных областях республики и построят новый комплекс в Ферганской области. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T10:00+0500
2021-09-27T10:00+0500
спорт
узбекистан
спорт
спасатели
пожарные
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по развитию пожарно-спасательного спорта. В качестве приоритетов определены следующие направления:МЧС поручено приглашать талантливых зарубежных тренеров для обеспечения достойного участия национальной сборной по пожарно-спасательным видам спорта в мировых и международных соревнованиях.В 2022-2024 годы планируется провести реконструкцию семи объектов для пожарно-спасательного спорта в различных областях республики и построить новый комплекс в Ферганской области. На эти цели власти выделят из бюджета 21 миллиарда сумов.Правительство также одобрило предложение Академии МЧС о строительстве в 2021-2022 годах спортивного комплекса по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону и другим видам спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-usloviyax-chs-v-podmoskove-proshli-ucheniya-spasateley-sng-18738814.html
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узбекистан, спорт, спасатели, пожарные

В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта

10:00 27.09.2021
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© Pixabay / ArtTowerСпасатель
Спасатель - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Pixabay / ArtTower
В ближайшие три года власти реконструируют семь объектов в различных областях республики и построят новый комплекс в Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по развитию пожарно-спасательного спорта.
В качестве приоритетов определены следующие направления:
последовательное повышение физической подготовки и профессионального мастерства спасателей;
популяризация пожарно-спасательного спорта среди молодежи, отбор талантливых спортсменов и формирование резерва национальной сборной;
укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных спортивных комплексов за счет строительства современных спортивных сооружений и систематического обеспечения спортивным инвентарем и сооружениями;
постоянное изучение и внедрение передового мирового опыта в развитии пожарно-спасательного спорта.
МЧС поручено приглашать талантливых зарубежных тренеров для обеспечения достойного участия национальной сборной по пожарно-спасательным видам спорта в мировых и международных соревнованиях.
С их участием пройдут практические мастер-классы и образцовые учебные сборы с тренерами национальных сборных и спортсменами, номинированными в национальную сборную.
В 2022-2024 годы планируется провести реконструкцию семи объектов для пожарно-спасательного спорта в различных областях республики и построить новый комплекс в Ферганской области.
На эти цели власти выделят из бюджета 21 миллиарда сумов.
Правительство также одобрило предложение Академии МЧС о строительстве в 2021-2022 годах спортивного комплекса по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону и другим видам спорта.
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