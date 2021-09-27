https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-uzbekistane-budet-razvivatsya-pojarno-spasatelnyy-vid-sporta-20656590.html

В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта

В Узбекистане будет развиваться пожарно-спасательный вид спорта

В ближайшие три года власти реконструируют семь объектов в различных областях республики и построят новый комплекс в Ферганской области. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

спорт

спасатели

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по развитию пожарно-спасательного спорта. В качестве приоритетов определены следующие направления:МЧС поручено приглашать талантливых зарубежных тренеров для обеспечения достойного участия национальной сборной по пожарно-спасательным видам спорта в мировых и международных соревнованиях.В 2022-2024 годы планируется провести реконструкцию семи объектов для пожарно-спасательного спорта в различных областях республики и построить новый комплекс в Ферганской области. На эти цели власти выделят из бюджета 21 миллиарда сумов.Правительство также одобрило предложение Академии МЧС о строительстве в 2021-2022 годах спортивного комплекса по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону и другим видам спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-usloviyax-chs-v-podmoskove-proshli-ucheniya-spasateley-sng-18738814.html

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