https://uz.sputniknews.ru/20210928/filipp-kirkorov-uzbekistan-gotov-k-vyxodu-na-mirovoe-kinoproizvodstvo-20682843.html
Филипп Киркоров: "Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство"
Филипп Киркоров: "Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство"
Об этом Народный артист России заявил в рамках открытия международного фестиваля кино "Жемчужина Шелкового пути", стартовавшего в Ташкенте. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T18:37+0500
2021-09-28T18:37+0500
2021-09-28T18:38+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
ташкент
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фестиваль
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство, заявил король российской эстрады Филипп Киркоров на открытии Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути"."Фестиваль - это основа для будущего сотрудничества Узбекистана с мировым киносообществом. Узбекистан готов как никогда принять мировое производство", - сказал Киркоров.Как сообщил Народный артист России, техническое оснащение площадок и уровень гостей кинофестиваля в Ташкенте являются наглядным подтверждением правоты сказанных им слов. Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" стартовал в столице 28 сентября и продлится до 3 октября. В рамках мероприятия знаменитые режиссеры, продюсеры и актеры проведут мастер-классы и творческие встречи с ценителями киноискусства. Также в ходе фестиваля кино состоится показ картин из 13 стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/korol-rossiyskoy-estrady-filipp-kirkorov-pribyl-v-tashkent-20675964.html
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ташкент, кино, фестиваль
Филипп Киркоров: "Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство"
18:37 28.09.2021 (обновлено: 18:38 28.09.2021)
Об этом Народный артист России заявил в рамках открытия международного фестиваля кино "Жемчужина Шелкового пути", стартовавшего в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство, заявил король российской эстрады Филипп Киркоров на открытии Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".
"Фестиваль - это основа для будущего сотрудничества Узбекистана с мировым киносообществом. Узбекистан готов как никогда принять мировое производство", - сказал Киркоров.
Как сообщил Народный артист России, техническое оснащение площадок и уровень гостей кинофестиваля в Ташкенте являются наглядным подтверждением правоты сказанных им слов.
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" стартовал в столице 28 сентября и продлится до 3 октября. В рамках мероприятия знаменитые режиссеры, продюсеры и актеры проведут мастер-классы и творческие встречи с ценителями киноискусства. Также в ходе фестиваля кино состоится показ картин из 13 стран мира.