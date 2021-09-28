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Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
Король российской эстрады Филипп Киркоров примет участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути"
2021-09-28T12:17+0500
2021-09-28T12:23+0500
культура
ташкент
кино
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столицу прибыл король российской эстрады Филипп Киркоров для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ. Он держит в руках пышные букеты и улыбается. За несколько часов пост уже успел набрать свыше 16 тысяч лайков и более двухсот комментариев от пользователей. Преданные фанаты певца оставили много положительных отзывов о своем кумире. Сегодня, во вторник, в Ташкенте стартует международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который продлится вплоть до 3 октября. В мероприятии примут участие больше 150 известных деятелей киноискусства со всего мира. Они проведут творческие встречи, дадут мастер-классы и поделятся профессиональными секретами с участниками тренингов.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html
https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html
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ташкент, кино, фестиваль

Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент

12:17 28.09.2021 (обновлено: 12:23 28.09.2021)
210
© Sputnik / Илья ПиталевПраздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столицу прибыл король российской эстрады Филипп Киркоров для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ. Он держит в руках пышные букеты и улыбается.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
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Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
23 сентября, 13:04
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За несколько часов пост уже успел набрать свыше 16 тысяч лайков и более двухсот комментариев от пользователей. Преданные фанаты певца оставили много положительных отзывов о своем кумире.
Кинофестиваль в Ташкенте 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Инфографика
"Камера, мотор!": в Ташкенте возобновили легендарный кинофестиваль
Вчера, 20:37
3096
17
Сегодня, во вторник, в Ташкенте стартует международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который продлится вплоть до 3 октября. В мероприятии примут участие больше 150 известных деятелей киноискусства со всего мира. Они проведут творческие встречи, дадут мастер-классы и поделятся профессиональными секретами с участниками тренингов.
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