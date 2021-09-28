https://uz.sputniknews.ru/20210928/korol-rossiyskoy-estrady-filipp-kirkorov-pribyl-v-tashkent-20675964.html
Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
Король российской эстрады Филипп Киркоров примет участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути"
2021-09-28T12:17+0500
2021-09-28T12:17+0500
2021-09-28T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столицу прибыл король российской эстрады Филипп Киркоров для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ. Он держит в руках пышные букеты и улыбается. За несколько часов пост уже успел набрать свыше 16 тысяч лайков и более двухсот комментариев от пользователей. Преданные фанаты певца оставили много положительных отзывов о своем кумире. Сегодня, во вторник, в Ташкенте стартует международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который продлится вплоть до 3 октября. В мероприятии примут участие больше 150 известных деятелей киноискусства со всего мира. Они проведут творческие встречи, дадут мастер-классы и поделятся профессиональными секретами с участниками тренингов.
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https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html
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ташкент, кино, фестиваль
Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
12:17 28.09.2021 (обновлено: 12:23 28.09.2021)
Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В столицу прибыл король российской эстрады Филипп Киркоров для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Народный артист РФ опубликовал в своем Instagram фотографию по прилете в аэропорт Ташкента. Видно, как его дружно встречают поклонники и представители СМИ. Он держит в руках пышные букеты и улыбается.
За несколько часов пост уже успел набрать свыше 16 тысяч лайков и более двухсот комментариев от пользователей. Преданные фанаты певца оставили много положительных отзывов о своем кумире.
Сегодня, во вторник, в Ташкенте стартует международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который продлится вплоть до 3 октября. В мероприятии примут участие больше 150 известных деятелей киноискусства со всего мира. Они проведут творческие встречи, дадут мастер-классы и поделятся профессиональными секретами с участниками тренингов.