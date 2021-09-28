https://uz.sputniknews.ru/20210928/germanist-obyasnil-gasparyanu-pochemu-partiya-merkel-proigrala-vybory--video-20675475.html
Германист объяснил Гаспаряну, почему партия Меркель проиграла выборы — видео
Германист объяснил Гаспаряну, почему партия Меркель проиграла выборы — видео
На днях в Германии прошли выборы в бундестаг. В этот раз в них не участвовала Ангела Меркель, но при этом партия, которую она возглавляла, за места боролась. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T12:30+0500
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По предварительным данным, на парламентских выборах в ФРГ победу одержала Социал-демократическая партия — почти 26% голосов.ХДС/ХСС (партия Меркель), в свою очередь, набрала 24%Далее места распределились следующим образом: "Зеленые", Свободные демократы, "Альтернатива для Германии", "Левые".Почему же проиграла партия Меркель и каким будет новый канцлер? Об итогах выборов порассуждал политолог и германист Александр Камкин.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/konets-epoxi-samye-smeshnye-kurezy-merkel-na-postu-kantslera--video-20655819.html
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мультимедиа , германия, выборы, ангела меркель
Германист объяснил Гаспаряну, почему партия Меркель проиграла выборы — видео
12:30 28.09.2021 (обновлено: 13:30 28.09.2021)
На днях в Германии прошли выборы в бундестаг. В этот раз в них не участвовала Ангела Меркель, но при этом партия, которую она возглавляла, за места боролась.
По предварительным данным, на парламентских выборах в ФРГ победу одержала Социал-демократическая партия — почти 26% голосов.
ХДС/ХСС (партия Меркель), в свою очередь, набрала 24%
Далее места распределились следующим образом: "Зеленые", Свободные демократы, "Альтернатива для Германии", "Левые".
Почему же проиграла партия Меркель и каким будет новый канцлер? Об итогах выборов порассуждал политолог и германист Александр Камкин.