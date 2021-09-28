https://uz.sputniknews.ru/20210928/kak-poluchit-esche-odno-vysshee-obrazovanie-v-uzbekistane-20679845.html
Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане
Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане
Каждый вуз сам определяет параметры приема с учетом педагогических компетенций и возможностей материально-технической базы учебного заведения. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T15:47+0500
2021-09-28T15:47+0500
2021-09-28T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. С 1 мая 2022 года в Узбекистане вступает в силу новый порядок приема на второе и последующее высшее образование.Лица, окончившие вуз и получившие диплом бакалавра, смогут получить второе и последующие высшее образование по направлению бакалавриат на платной основе. При этом учеба начинается для них со второго курса вуза.Таким образом, продолжительность обучения устанавливается на один год меньше срока, установленного для соответствующих направлений бакалавриата.В этом случае учебный план и программы второго образования разрабатываются и утверждаются отдельно от базовых курсов.Как организуется приемКаждый вуз сам определяет параметры приема на второе и последующее высшее образование с учетом педагогических компетенций и возможностей материально-технической базы учебного заведения.Порядок приема, который предусматривает форму вступительных экзаменов, критерии оценки, а также сроки проведения экзаменов, публикуется на официальном сайте вуза ежегодно до 1 июля.Для поступления абитуриенты должны зарегистрироваться с 10 июля по 10 августа через специальную электронную систему, разработанную Министерством высшего и среднего специального образования.Результаты приема публикуются вузом до 30 августа.Установленный порядок не распространяется на высшие военные учебные заведения.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html
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узбекистан, образование, высшее образование
Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане
Каждый вуз сам определяет параметры приема с учетом педагогических компетенций и возможностей материально-технической базы учебного заведения.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
С 1 мая 2022 года в Узбекистане вступает в силу новый порядок
приема на второе и последующее высшее образование.
Лица, окончившие вуз и получившие диплом бакалавра, смогут получить второе и последующие высшее образование по направлению бакалавриат на платной основе. При этом учеба начинается для них со второго курса вуза.
Таким образом, продолжительность обучения устанавливается на один год меньше срока, установленного для соответствующих направлений бакалавриата.
В этом случае учебный план и программы второго образования разрабатываются и утверждаются отдельно от базовых курсов.
Как организуется прием
Каждый вуз сам определяет параметры приема на второе и последующее высшее образование с учетом педагогических компетенций и возможностей материально-технической базы учебного заведения.
Порядок приема, который предусматривает форму вступительных экзаменов, критерии оценки, а также сроки проведения экзаменов, публикуется на официальном сайте вуза ежегодно до 1 июля.
Для поступления абитуриенты должны зарегистрироваться с 10 июля по 10 августа через специальную электронную систему, разработанную Министерством высшего и среднего специального образования.
Результаты приема публикуются вузом до 30 августа.
Установленный порядок не распространяется на высшие военные учебные заведения.