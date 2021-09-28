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Как Warcraft поможет Узбекистану стать модным туристическим направлением - эксперт
Как Warcraft поможет Узбекистану стать модным туристическим направлением - эксперт
Узбекистан пользуется популярностью у путешественников из РФ как осеннее место отдыха. По исследованиям аналитиков, тройка самых упоминаемых в соцсетях... 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T21:15+0500
2021-09-28T21:17+0500
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Зачем люди едут в страну: поесть плова или прикоснуться к истории, доступно или накладно путешествие в Узбекистан и почему это направление может стать модным? А еще о том, как привлечь туристов легендами о городах республики рассказал эксперт Ростуризма, продюсер киберпутеводителя для России и стран СНГ "Это моя земля" Андрей Сулейков.Зачем туристы едут в Узбекистан и дорого ли этоУзбекистан попал в ТОП-15 популярных мест осеннего отдыха россиян, а лидеры среди самых упоминаемых туристами в цифровой среде городов: Ташкент - 60%, Самарканд - 20, Бухара - 15, далее Хива - менее 5%.Многие российские граждане едут в республику не только за изысканным пловом и ароматными фруктами, но и поностальгировать, вспомнить историю - самая большая возрастная категория авторов сообщений в соцсетях старше 55 лет. Кроме того, в стране и регионе ЦА популярен паломнический туризм.Узбекистан – очень доступная в финансовом плане страна, но перелет туда и обратно обходится "в копеечку". Билет только в одну сторону вне тура стоит от 20 тысяч рублей.Андрей Сулейков отмечает, что все познается в сравнении, а оценка стоимости билетов не всегда точный маркер, нужно смотреть затраты на поездку в совокупности. Цены на групповые поездки могут быть дешевле. При этом низкая стоимость еды и очень недорогой транспорт внутри Узбекистана отчасти компенсирует высокие цены на перелет.Как повысить привлекательность республики для путешественниковДля экономики Узбекистана очевидно, что возрастной сегмент туристов до 45 лет принесет максимальный чек. Член Русского географического общества Андрей Сулейков полагает, что вовлечение местных жителей в продвижение территорий - дело хлопотное, но эффект от этого хороший. Поэтому привлекать туристов в Узбекистан должны ровесники.В этом году в Самаркандской области на развитие туристического потенциала выделили $30 млн и рассчитывают привлечь 1,5 млн туристов. Стоит отметить, что между городами Узбекистана курсируют высокоскоростные поезда, а в городе много объектов достопримечательности и мест для размещения туристов."Самарканд недооценен. Этот регион готов к тому, чтобы принимать намного больше туристов," - уверен Андрей Сулейков.Если поток туристов в Узбекистан будет увеличиваться, а власти республики будут принимать все меры для стимулирования туризма, то появятся, по мнению Андрея Сулейкова, и чартерные рейсы.Почему Узбекистан - это модно и причем тут WarcraftАндрей Сулейков отметил, что нужно создавать репутацию Узбекистана как модной для посещения страны. Это можно сделать с помощью местных жителей, которые тонко чувствуют гостя и аппетитно рассказывают, как провести время на их Родине, что посмотреть, попробовать.Здесь Андрей Сулейков рассказал о своем киберпутеводителе "Это моя земля", в подготовке которого может поучаствовать любой желающий: написать легенду о стране или городе, и тем самым вложиться в развитие туризма своей родины.Эксперт пояснил, что работа начинается с исследования больших данных: анализируется, какая информация даёт максимальную вовлечённость, и она используется для создания контента. Девиз проекта "Такое могло произойти только здесь" означает, что турист эмоционально включается и совершает целевое действие – приезд в республику с позитивными ожиданиями.Популяризировать Узбекистан можно не только через тексты, но и через кинематограф, песни и артистов, мобильные квесты и даже игры, что частично уже было опробовано в проекте "Это моя земля"."Представьте себе игру Warcraft с пейзажами и архитектурой Узбекистана. Это огромный потенциал привлечения туристов, потому что 1/3 населения планеты – игроки!", - резюмирует эксперт
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мультимедиа , туризм, интервью, мнение эксперта, видео

Как Warcraft поможет Узбекистану стать модным туристическим направлением - эксперт

21:15 28.09.2021 (обновлено: 21:17 28.09.2021)
294
© Sputnik
Анна Черкасова
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Узбекистан пользуется популярностью у путешественников из РФ как осеннее место отдыха. По исследованиям аналитиков, тройка самых упоминаемых в соцсетях туристами городов Республики – Ташкент, Самарканд и Бухара.
Зачем люди едут в страну: поесть плова или прикоснуться к истории, доступно или накладно путешествие в Узбекистан и почему это направление может стать модным? А еще о том, как привлечь туристов легендами о городах республики рассказал эксперт Ростуризма, продюсер киберпутеводителя для России и стран СНГ "Это моя земля" Андрей Сулейков.

Зачем туристы едут в Узбекистан и дорого ли это

Узбекистан попал в ТОП-15 популярных мест осеннего отдыха россиян, а лидеры среди самых упоминаемых туристами в цифровой среде городов: Ташкент - 60%, Самарканд - 20, Бухара - 15, далее Хива - менее 5%.
Многие российские граждане едут в республику не только за изысканным пловом и ароматными фруктами, но и поностальгировать, вспомнить историю - самая большая возрастная категория авторов сообщений в соцсетях старше 55 лет. Кроме того, в стране и регионе ЦА популярен паломнический туризм.
Узбекистан – очень доступная в финансовом плане страна, но перелет туда и обратно обходится "в копеечку". Билет только в одну сторону вне тура стоит от 20 тысяч рублей.
Андрей Сулейков отмечает, что все познается в сравнении, а оценка стоимости билетов не всегда точный маркер, нужно смотреть затраты на поездку в совокупности. Цены на групповые поездки могут быть дешевле. При этом низкая стоимость еды и очень недорогой транспорт внутри Узбекистана отчасти компенсирует высокие цены на перелет.

Как повысить привлекательность республики для путешественников

Для экономики Узбекистана очевидно, что возрастной сегмент туристов до 45 лет принесет максимальный чек. Член Русского географического общества Андрей Сулейков полагает, что вовлечение местных жителей в продвижение территорий - дело хлопотное, но эффект от этого хороший. Поэтому привлекать туристов в Узбекистан должны ровесники.
"Детям о стране должны рассказывать дети, подросткам - подростки. Важно говорить на одном языке и посылать нужный месседж", - объясняет спикер.
В этом году в Самаркандской области на развитие туристического потенциала выделили $30 млн и рассчитывают привлечь 1,5 млн туристов. Стоит отметить, что между городами Узбекистана курсируют высокоскоростные поезда, а в городе много объектов достопримечательности и мест для размещения туристов.

"Самарканд недооценен. Этот регион готов к тому, чтобы принимать намного больше туристов," - уверен Андрей Сулейков.

Если поток туристов в Узбекистан будет увеличиваться, а власти республики будут принимать все меры для стимулирования туризма, то появятся, по мнению Андрея Сулейкова, и чартерные рейсы.

Почему Узбекистан - это модно и причем тут Warcraft

Андрей Сулейков отметил, что нужно создавать репутацию Узбекистана как модной для посещения страны. Это можно сделать с помощью местных жителей, которые тонко чувствуют гостя и аппетитно рассказывают, как провести время на их Родине, что посмотреть, попробовать.
"Прежде всего надо зародить эмоцию - "Я хочу в Узбекистан", - говорит эксперт.
Здесь Андрей Сулейков рассказал о своем киберпутеводителе "Это моя земля", в подготовке которого может поучаствовать любой желающий: написать легенду о стране или городе, и тем самым вложиться в развитие туризма своей родины.
Эксперт пояснил, что работа начинается с исследования больших данных: анализируется, какая информация даёт максимальную вовлечённость, и она используется для создания контента. Девиз проекта "Такое могло произойти только здесь" означает, что турист эмоционально включается и совершает целевое действие – приезд в республику с позитивными ожиданиями.
Популяризировать Узбекистан можно не только через тексты, но и через кинематограф, песни и артистов, мобильные квесты и даже игры, что частично уже было опробовано в проекте "Это моя земля".
"Представьте себе игру Warcraft с пейзажами и архитектурой Узбекистана. Это огромный потенциал привлечения туристов, потому что 1/3 населения планеты – игроки!", - резюмирует эксперт
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