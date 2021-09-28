https://uz.sputniknews.ru/20210928/nikita-mixalkov-ya-vam-zaviduyu-i-pozdravlyayu-20682368.html

"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале

"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале

Российский актер и режиссер Никита Михалков на открытии Ташкентского кинофестиваля напомнил, что узбекское кино – старейшее в регионе. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T17:37+0500

2021-09-28T17:37+0500

2021-09-28T17:46+0500

ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"

узбекистан

открытие

фестиваль

дом кино

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Известный советский и российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков принял участие в открытии Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik. В приветственной речи он вспомнил первый кинофестиваль и выразил надежду, что нынешнее событие будет не менее веселым."Мне есть с чем сравнивать. Я был на первом фестивале в Ташкенте. Был другой совсем "Узбекфильм", было другое время. Было очень весело. Надеюсь, что сейчас будет тоже не менее весело.Актер также отметил высокий уровень и заслуженную славу "Узбеккино" и поздравил своих узбекистанских коллег."Мне кажется, что возрождение узбекского кинематографа - оно естественно и необходимо, это все-таки первое кино в этом регионе... Я очень надеюсь, что уровень кинематографа сегодня будет соответствовать и времени, и качеству. Как я понял сегодня, оно будет производиться на новой аппаратуре, поэтому я вам завидую и поздравляю. И очень рад за моих коллег – кинематографистов Узбекистана", добавил он.Напомним, 28 сентября в Узбекистане стартовал Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября. В рамках фестиваля по всей стране пройдут творческие встречи, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, показ документальных фильмов и конкурс молодых кинематографистов.В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Митхун Чакраборти, Стивен Сигал и другие звезды. Участвовать в конкурсе будут более 450 зарубежных кинематографистов.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html

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узбекистан, открытие, фестиваль, дом кино