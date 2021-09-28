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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/nikita-mixalkov-ya-vam-zaviduyu-i-pozdravlyayu-20682368.html
"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале
"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале
Российский актер и режиссер Никита Михалков на открытии Ташкентского кинофестиваля напомнил, что узбекское кино – старейшее в регионе. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T17:37+0500
2021-09-28T17:46+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
узбекистан
открытие
фестиваль
дом кино
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Известный советский и российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков принял участие в открытии Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik. В приветственной речи он вспомнил первый кинофестиваль и выразил надежду, что нынешнее событие будет не менее веселым."Мне есть с чем сравнивать. Я был на первом фестивале в Ташкенте. Был другой совсем "Узбекфильм", было другое время. Было очень весело. Надеюсь, что сейчас будет тоже не менее весело.Актер также отметил высокий уровень и заслуженную славу "Узбеккино" и поздравил своих узбекистанских коллег."Мне кажется, что возрождение узбекского кинематографа - оно естественно и необходимо, это все-таки первое кино в этом регионе... Я очень надеюсь, что уровень кинематографа сегодня будет соответствовать и времени, и качеству. Как я понял сегодня, оно будет производиться на новой аппаратуре, поэтому я вам завидую и поздравляю. И очень рад за моих коллег – кинематографистов Узбекистана", добавил он.Напомним, 28 сентября в Узбекистане стартовал Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября. В рамках фестиваля по всей стране пройдут творческие встречи, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, показ документальных фильмов и конкурс молодых кинематографистов.В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Митхун Чакраборти, Стивен Сигал и другие звезды. Участвовать в конкурсе будут более 450 зарубежных кинематографистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html
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узбекистан, открытие, фестиваль, дом кино

"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале

17:37 28.09.2021 (обновлено: 17:46 28.09.2021)
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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути"
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
Российский актер и режиссер Никита Михалков на открытии Ташкентского кинофестиваля напомнил, что узбекское кино – старейшее в регионе.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Известный советский и российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков принял участие в открытии Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik. В приветственной речи он вспомнил первый кинофестиваль и выразил надежду, что нынешнее событие будет не менее веселым.
"Мне есть с чем сравнивать. Я был на первом фестивале в Ташкенте. Был другой совсем "Узбекфильм", было другое время. Было очень весело. Надеюсь, что сейчас будет тоже не менее весело.
Актер также отметил высокий уровень и заслуженную славу "Узбеккино" и поздравил своих узбекистанских коллег.
"Мне кажется, что возрождение узбекского кинематографа - оно естественно и необходимо, это все-таки первое кино в этом регионе... Я очень надеюсь, что уровень кинематографа сегодня будет соответствовать и времени, и качеству. Как я понял сегодня, оно будет производиться на новой аппаратуре, поэтому я вам завидую и поздравляю. И очень рад за моих коллег – кинематографистов Узбекистана", добавил он.
Напомним, 28 сентября в Узбекистане стартовал Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября. В рамках фестиваля по всей стране пройдут творческие встречи, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, показ документальных фильмов и конкурс молодых кинематографистов.
В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Митхун Чакраборти, Стивен Сигал и другие звезды. Участвовать в конкурсе будут более 450 зарубежных кинематографистов.
Кинофестиваль в Ташкенте 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Инфографика
"Камера, мотор!": в Ташкенте возобновили легендарный кинофестиваль
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