https://uz.sputniknews.ru/20210928/ocherednaya-vstrecha-tadjiksko-uzbekskoy-demarkatsionnoy-komissii-proshla-v-samarkande-20678147.html

Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде

Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде

Правительственные делегации ознакомились с результатами полевых работ на границе и договорились о новой встрече. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T14:14+0500

2021-09-28T14:14+0500

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общество

узбекистан

таджикистан

госграница

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана провели рабочую встречу в Самарканде. В течение недели, с 20 по 27 сентября, специалисты совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсуждали ход демаркации границы, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.Следующее заседание комиссии состоится в Таджикистане.Напомним, ранее президенты двух стран Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев дали указание экспертам МИД, картографам, исследователям и другим специалистам провести демаркацию границы до конца 2021 года. В минувшем году страны подписали соглашение о делимитации некоторых участков. Ранее споры возникали по поводу почти пятой части госграницы.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirziyoev-uzbekistan-i-tadjikistan-ubrali-miny-v-prigranichnyx-zonax-za-15-goda-20641107.html

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