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Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде
Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде
Правительственные делегации ознакомились с результатами полевых работ на границе и договорились о новой встрече. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T14:14+0500
2021-09-28T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана провели рабочую встречу в Самарканде. В течение недели, с 20 по 27 сентября, специалисты совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсуждали ход демаркации границы, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.Следующее заседание комиссии состоится в Таджикистане.Напомним, ранее президенты двух стран Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев дали указание экспертам МИД, картографам, исследователям и другим специалистам провести демаркацию границы до конца 2021 года. В минувшем году страны подписали соглашение о делимитации некоторых участков. Ранее споры возникали по поводу почти пятой части госграницы.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirziyoev-uzbekistan-i-tadjikistan-ubrali-miny-v-prigranichnyx-zonax-za-15-goda-20641107.html
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узбекистан, таджикистан, госграница

Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде

14:14 28.09.2021
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© Пресс-служба МИД ТаджикистанаВстреча совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии в Самарканде
Встреча совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Пресс-служба МИД Таджикистана
Правительственные делегации ознакомились с результатами полевых работ на границе и договорились о новой встрече.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана провели рабочую встречу в Самарканде. В течение недели, с 20 по 27 сентября, специалисты совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсуждали ход демаркации границы, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.
"На встрече стороны рассмотрели итоги проведенных полевых работ на таджикско-узбекской Государственной границе и договорились продолжить их в целях подготовки проектной демаркационной линии", - говорится в сообщении министерства.
Следующее заседание комиссии состоится в Таджикистане.
Напомним, ранее президенты двух стран Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев дали указание экспертам МИД, картографам, исследователям и другим специалистам провести демаркацию границы до конца 2021 года. В минувшем году страны подписали соглашение о делимитации некоторых участков. Ранее споры возникали по поводу почти пятой части госграницы.
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