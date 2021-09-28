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https://uz.sputniknews.ru/20210928/prezentovan-proekt-umnogo-gorodka-novyy-namangan-20671924.html
Презентован проект "умного" городка "Новый Наманган"
Презентован проект "умного" городка "Новый Наманган"
На территории нового объекта планируется построить 410 многоэтажных домов, 7 школ, 4 детских сада, больницу, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть... 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T09:35+0500
2021-09-28T09:36+0500
общество
шавкат мирзиёев
наманган
проект
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом городка "Новый Наманган", разработанным турецкой компанией Studio Vertebra, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что на его реализацию выделили почти 1,4 гектара земли в махаллях Юксалиш и Еттикон Давлатабадского и Туракурганского районов. На данной территории планируется возвести 410 многоэтажных домов, 7 школ, 4 детских сада, больницу, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть, библиотеку, IT-парк, гостиницу, бизнес-центр, а также объекты торговли и услуг. К тому же здесь намечено создать парк "Новый Узбекистан".После завершения строительства "умного" городка будут созданы все условия для проживания, труда и отдыха населения, отметили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-namangane-otkroyutsya-sem-novyx-vuzov-20667819.html
наманган
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шавкат мирзиёев, наманган, проект

Презентован проект "умного" городка "Новый Наманган"

09:35 28.09.2021 (обновлено: 09:36 28.09.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезентован проект городка "Новый Наманган"
Презентован проект городка Новый Наманган - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
На территории нового объекта планируется построить 410 многоэтажных домов, 7 школ, 4 детских сада, больницу, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть, библиотеку, IT-парк, гостиницу, бизнес-центр, а также возвести парк "Новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом городка "Новый Наманган", разработанным турецкой компанией Studio Vertebra, сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что на его реализацию выделили почти 1,4 гектара земли в махаллях Юксалиш и Еттикон Давлатабадского и Туракурганского районов.
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На данной территории планируется возвести 410 многоэтажных домов, 7 школ, 4 детских сада, больницу, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть, библиотеку, IT-парк, гостиницу, бизнес-центр, а также объекты торговли и услуг. К тому же здесь намечено создать парк "Новый Узбекистан".
После завершения строительства "умного" городка будут созданы все условия для проживания, труда и отдыха населения, отметили в пресс-службе.
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